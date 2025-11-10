Hanuman Chalisa Secrets: बजरंग बली की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़े या सुनें? जानिए सही तरीका

आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग अक्सर ऊंची आवाज में इसका जप करते हैं। दरअसल, इसके पीछे एक खास कारण हैचालीसा के हर शब्द में ऐसी ध्वनि तरंगें होती हैं जो ऊंचे स्वर में बोलने पर वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती हैं। ये कंपन नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में शांति और सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। इसलिए अगर आप भी जीवन में सकारात्मकता लाना चाहते हैं, तो पूरे मन और ऊर्जा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें