Hanuman Ji Ki Aarti: अंजनि पुत्र महाबलदायी… इस तरीके से करें हनुमान जी की आरती, पाएं जीवन में समृद्धि

Hanuman Ji Ki Aarti: भगवान हनुमान हिन्दू धर्म के अटल भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। वे असीम शक्ति, अटूट भक्ति, और उच्च मनोबल का प्रतीक हैं। हनुमान जी को संकटमोचन, पवनपुत्र और बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रति भक्ति भाव प्राचीन काल से ही अत्यंत गहराई से देखा जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की आरती का आयोजन किया जाता है, जिससे भक्तों को मानसिक शक्ति, साहस, और संतोष की प्राप्ति होती है।