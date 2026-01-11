Shri Shiv Ashtottar Shatanama Stotram :श्री शिव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र, महादेव के 108 दिव्य नाम हिन्दी अर्थ सहित

Shri Shiv Ashtottar Shatanama Stotram : श्री शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् : श्री शिव अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र भगवान शिव के 108 दिव्य नामों का अत्यंत पवित्र एवं प्रभावशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र में महादेव के विभिन्न स्वरूपों, गुणों, लीलाओं और उनकी करुणा का गूढ़ वर्णन किया गया है। प्रत्येक नाम शिव तत्व की किसी न किसी विशेष शक्ति और आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करता है।