Makar Sankranti date 2026 : मकर संक्रांति 14 या 15? सबसे बड़ा कन्फूजन दूर, जानें शास्त्र और सूर्य की सीधी बात

Makar Sankranti date 2026 : चौदह या पंद्रह, कौन सी तारीख सही है? मकर संक्रांति को लेकर यहां काफी चर्चा चल रही है। बाजार में भी यही सवाल है, टीवी और पोर्टल्स पर भी यही बहस हो रही है, और हमारे तमाम ज्ञानी लोग हर साल दीवाली से लेकर किसी भी त्योहार पर अलग-अलग तारीखें बताते रहते हैं। असल में, इसकी जड़ ‘निर्णय सिंधु’ नाम की किताब में है। ‘निर्णय सिंधु’ साफ कहती है कि पंद्रह तारीख को मकर संक्रांति है। एक टीवी बहस में ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट में साफ साफ बताया मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनना सबसे सही है।