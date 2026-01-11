11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti date 2026 : मकर संक्रांति 14 या 15? सबसे बड़ा कन्फूजन दूर, जानें शास्त्र और सूर्य की सीधी बात

Makar Sankranti date 2026 : मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी? शास्त्र, सूर्य के मकर राशि प्रवेश और पंचांग विवाद को समझकर जानिए मकर संक्रांति की सही तारीख।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 11, 2026

Makar Sankranti date 2026

Makar Sankranti date 2026 : मकर संक्रांति 14 या 15? सबसे बड़ा कन्फूजन दूर, जानें शास्त्र और सूर्य की सीधी बात (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Makar Sankranti date 2026 : चौदह या पंद्रह, कौन सी तारीख सही है? मकर संक्रांति को लेकर यहां काफी चर्चा चल रही है। बाजार में भी यही सवाल है, टीवी और पोर्टल्स पर भी यही बहस हो रही है, और हमारे तमाम ज्ञानी लोग हर साल दीवाली से लेकर किसी भी त्योहार पर अलग-अलग तारीखें बताते रहते हैं। असल में, इसकी जड़ ‘निर्णय सिंधु’ नाम की किताब में है। ‘निर्णय सिंधु’ साफ कहती है कि पंद्रह तारीख को मकर संक्रांति है। एक टीवी बहस में ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट में साफ साफ बताया मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनना सबसे सही है।

ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट ने कहा , इसी पर बात करना चाहता था, लेकिन टीवी चैनलों पर जैसे तारीखों की कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, उस पर सीधी बात होना जरूरी है। ‘निर्णय सिंधु’ न तो नारायण ने लिखी, न वेदव्यास ने, न ऋषि पराशर ने, न भट्ट ने। इसे शताब्दी पहले एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा था, जो धार्मिक ग्रंथों के बड़े ज्ञाता थे। उनसे गलती हो सकती है, इंसान हैं। तो अब जो लोग ‘निर्णय सिंधु’ के आधार पर पंद्रह तारीख कह रहे हैं, वो पंचांग के हिसाब से बात कर रहे हैंलेकिन ये सही नहीं है।

Makar Sankranti त्योहार का आधार क्या है?

सीधी सी बात है, त्योहार का आधार क्या है? सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति मनाते हैं। शनि की राशि में जब सूर्य आता है, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। ये नाम से ही साफ है। अब, इस बार चौदह तारीख को दोपहर के आस-पास, अलग-अलग क्षेत्रों में, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो मकर संक्रांति चौदह तारीख को ही होनी चाहिए।

मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण की शुरुआत, यानी सूर्य का धन, समृद्धि और वैभव का वरदान। तो फिर पूजा अगले दिन क्यों करेंगे? त्योहार उसी दिन मनाना चाहिए, जब खगोलीय घटना हो रही है। पंद्रह तारीख को जो लोग मना रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उस दिन गुरुवार है, खिचड़ी खाने की परंपरा है, और कई लोग एकादशी के दिन चावल दान करवाते हैं। एकादशी अगर चौदह को है, तो वही सही है। सिर्फ परंपरा के नाम पर तारीख बदलना ठीक नहीं।

अब सवाल ये है कि क्या दोनों तारीखें मना लें?

सीधी बात है मुख्य पूजा चौदह तारीख को होनी चाहिए, मकर संक्रांति उसी दिन है। खिचड़ी या बाकी चीजें आप अगले दिन भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। यही साफ-साफ जवाब है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 11 January: मेष, कर्क, सिंह सहित इन 5 राशियों को आर्थिक लाभ, आज के राशिफल में जानें किन लोगों को हो सकती है परेशानी
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 11 January 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 11:53 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Makar Sankranti date 2026 : मकर संक्रांति 14 या 15? सबसे बड़ा कन्फूजन दूर, जानें शास्त्र और सूर्य की सीधी बात

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

तुलसी माला पहनते हैं? ये बातें जरूर ध्यान रखें

तुलसी माला (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: कब है मकर संक्रांति, महत्व और सूर्य गोचर का राशियों पर प्रभाव

Shubh Muhurt
धर्म/ज्योतिष

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 12–18 जनवरी 2026: चतुर्ग्रही योग से बदलेगी इन 5 राशियों किस्मत, कौन बनेगा मालामाल?

Saptahik Rashifal
राशिफल

प्रेमानंद जी ने शराब, चरित्र, राजनीति और अनुशासन पर क्या समझाया?

Premanand ji Maharaj on Drink
धर्म और अध्यात्म

Mangal Nakshatra Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे इस दिन गोचर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Mangal Nakshatra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.