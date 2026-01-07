7 जनवरी 2026,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Lakshmi Narayan Yog 2026 : लक्ष्मी नारायण योग 2026: मकर संक्रांति तक इन 4 राशियों के लिए बड़ा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yog 2026 : अभी, बुध और शुक्र धनु राशि में एक साथ आ गए हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यह योग मकर संक्रांति तक रहेगा, और कुछ राशियों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। यहाँ बताया गया है कि कौन भाग्यशाली महसूस कर रहा है और उनके लिए क्या आने वाला है।

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 07, 2026

मेष राशि वालों, आपके लिए अच्छी खबर है। यह समय आपके लिए लगातार जीत लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत दिख रही है, और सच कहूँ तो, यह पूरा समय सुनहरा है इसे बर्बाद न करें।

कर्क राशि वालों, एक बड़ी तरक्की के लिए तैयार हो जाइए। मकर संक्रांति से पहले आपके पास पैसा आएगा, और आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो ज़रूर करें। इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अभी कोई महत्वपूर्ण डील पक्की कर लेंगे।

मकर राशि वालों, अपनी इनकम को बढ़ते हुए देखें। बिज़नेस में अच्छा प्रॉफ़िट दिख रहा है, और अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे, तो अब आपका मौका है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है।

कुंभ राशि वालों, आपकी ज़िंदगी आपके फेवर में बदलने वाली है। हर इच्छा पूरी होती दिख रही है, और चारों तरफ से पैसा आ रहा है। यह सच में आपका सुनहरा दौर है। इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ।

07 Jan 2026 05:04 pm

