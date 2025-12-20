Banana Plant: केले का पौधा बना देगा धनवान, इस तरह करें पूजा और महाउपाय

हिंदू धर्म में तुलसी और पीपल के बाद केले के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार केले का संबंध बृहस्पति ग्रह (Jupiter Planet) से होता है। बृहस्पति ज्ञान, संतान, धर्म, विवाह और भाग्य का कारक ग्रह है। इसलिए शुभ कार्यों, विवाह मंडप, पूजा और अनुष्ठानों में केले के पौधे और पत्तों का विशेष उपयोग किया जाता है।