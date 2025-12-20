20 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Banana Plant: केले का पौधा बना देगा धनवान, इस तरह करें पूजा और महाउपाय

केले का पौधा और फल केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और मानसिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी हैं। सही दिन, सही विधि और सही भावना के साथ इनका प्रयोग करने से बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि बढ़ती है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 20, 2025

Guruvar Ka Upay

Guruvar Ka Vrat: गुरुवार व्रत पूजा विधि (Photo Credit: Pixabay)

हिंदू धर्म में तुलसी और पीपल के बाद केले के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार केले का संबंध बृहस्पति ग्रह (Jupiter Planet) से होता है। बृहस्पति ज्ञान, संतान, धर्म, विवाह और भाग्य का कारक ग्रह है। इसलिए शुभ कार्यों, विवाह मंडप, पूजा और अनुष्ठानों में केले के पौधे और पत्तों का विशेष उपयोग किया जाता है।

घर में केले का पौधा लगाने के लाभ (Benefits of Planting Banana Tree at Home)

अगर आप घर में केले का पौधा लगाते हैं और उसकी नियमित देखभाल करते हैं तो इसके कई शुभ परिणाम मिलते हैं:

  • बृहस्पति दोष से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं
  • संतान पक्ष मजबूत और सुखी रहता है
  • वैवाहिक और दांपत्य जीवन में स्थिरता आती है
  • घर के सदस्यों को गंभीर रोगों से सुरक्षा मिलती है
  • सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है

केले के पौधे की पूजा विधि (गुरुवार उपाय) (Banana Tree Puja on Thursday)

  • बृहस्पतिवार को सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनें
  • केले के पौधे में जल चढ़ाएं
  • पौधे की 9 बार परिक्रमा करें
  • गुड़ और चने का भोग लगाएं
  • बृहस्पति मंत्र या श्री हरि विष्णु मंत्र का जप करें
  • परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें

इस उपाय से कुंडली का बृहस्पति अनुकूल होता है।

केले के फल का ज्योतिषीय प्रयोग (Astrological Use of Banana Fruit)

  • बृहस्पति की परेशानी हो तो गुरुवार को केले का दान करें
  • दान वाले दिन स्वयं केला न खाएं
  • बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सुबह केला खाना शुभ है
  • मोटापा या बृहस्पति जनित समस्या में कच्चे केले का सेवन लाभकारी है
  • केले के फलों की माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें, बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें

इससे संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं

मानसिक स्वास्थ्य में केले की भूमिका (Banana for Mental Health & Depression)

केला खाने का सबसे गहरा असर मानसिक स्तर पर होता है। जो लोग तनाव, चिंता या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्हें सुबह केला जरूर खाना चाहिए। यह मन को स्थिर करता है और सकारात्मक सोच बढ़ाता है।

Published on:

20 Dec 2025 12:01 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Banana Plant: केले का पौधा बना देगा धनवान, इस तरह करें पूजा और महाउपाय

