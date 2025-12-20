Banana Plant: केले का पौधा बना देगा धनवान, इस तरह करें पूजा और महाउपाय

Guruvar Ka Vrat: गुरुवार व्रत पूजा विधि (Photo Credit: Pixabay)
हिंदू धर्म में तुलसी और पीपल के बाद केले के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार केले का संबंध बृहस्पति ग्रह (Jupiter Planet) से होता है। बृहस्पति ज्ञान, संतान, धर्म, विवाह और भाग्य का कारक ग्रह है। इसलिए शुभ कार्यों, विवाह मंडप, पूजा और अनुष्ठानों में केले के पौधे और पत्तों का विशेष उपयोग किया जाता है।
अगर आप घर में केले का पौधा लगाते हैं और उसकी नियमित देखभाल करते हैं तो इसके कई शुभ परिणाम मिलते हैं:
इस उपाय से कुंडली का बृहस्पति अनुकूल होता है।
इससे संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं
केला खाने का सबसे गहरा असर मानसिक स्तर पर होता है। जो लोग तनाव, चिंता या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन्हें सुबह केला जरूर खाना चाहिए। यह मन को स्थिर करता है और सकारात्मक सोच बढ़ाता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग