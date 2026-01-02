Fitkari Vastu Tips: फिटकरी से करें ये आसान उपाय, चुटकियों में दूर होगी सारी समस्या

Fitkari Ke Upay: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के में से कुछ चीजों को बहुत अहम बताया गया है। वास्तु शास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, जो हम घर में रखी चीजों के द्वारा कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है फिटकरी के उपाय। फिटकरी हर किसी के घर में होती है। इसका प्रयोग आमतौर पानी को साफ करने या किसी घाव को भरने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं फिटकरी के द्वारा हम घर से वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में फिटकरी को घर की नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। इसके अंदर फिटकरी के कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिटकरी के आसान उपाय कौन- कौन से हैं।