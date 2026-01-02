2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Fitkari Vastu Tips: फिटकरी से करें ये आसान उपाय, चुटकियों में दूर होगी सारी समस्या

Fitkari Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में फिटकरी से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। अगर हम फिटकरी के इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आइए जानते हैं फिटकरी के उपायों के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 02, 2026

Fitkari Vastu Tips

Adobe

Fitkari Ke Upay: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के में से कुछ चीजों को बहुत अहम बताया गया है। वास्तु शास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, जो हम घर में रखी चीजों के द्वारा कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है फिटकरी के उपाय। फिटकरी हर किसी के घर में होती है। इसका प्रयोग आमतौर पानी को साफ करने या किसी घाव को भरने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं फिटकरी के द्वारा हम घर से वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में फिटकरी को घर की नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। इसके अंदर फिटकरी के कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिटकरी के आसान उपाय कौन- कौन से हैं।

फिटकरी के उपाय

नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए
अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो आप इसे फिटकरी के द्वारा दूर कर सकते हैं। यदि आप सप्ताह में दो दिन पोंछे लगाने वाले पानी में फिटकरी डालकर पोंछा लगाते हैं तो इससे घर से निगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके साथ में घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

आर्थिक उन्नति के लिए
आर्थिक उन्नति के लिए आप नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर स्नान करें। फिटकरी के पानी से नहाने से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। इसके साथ ही अगर धन वृद्धि में कोई बाधा आ रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी।

व्यापार में तरक्की के लिए
यदि आप अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो आप एक छोटे से काले कपड़े में फिटकरी बांधकर अपनी दुकान या बिजनेस करने वाली जगह पर टांग सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपको कारोबार में मुनाफा होगा।

लड़ाई-झगड़े को दूर करने के लिए
आगर आपके घर में तनाव की स्थिति चल रही है या आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं तो आप खिड़की के पास शीशे की कटोरी में फिटकरी डालकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष दूर होगा और आपके परिवार में आपसी संबंध भी मधुर होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Fitkari Vastu Tips: फिटकरी से करें ये आसान उपाय, चुटकियों में दूर होगी सारी समस्या

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Ruby Gemstone: इस खास रत्न को धारण करने से मिलती है तरक्की, जानिए इसके फायदे और नियम

Ruby Gemstone
धर्म/ज्योतिष

क्या सभी देवी-देवताओं की एक साथ पूजा करना शुभ है? यहां जानें

pc: gemini generated
धर्म/ज्योतिष

griha pravesh vidhi: नए मकान में प्रवेश से पहले कैसे करें सही पूजा, जानिए पूरा विधान

griha pravesh vidhi pc: gemini generated
धर्म/ज्योतिष

1 जनवरी नहीं, इस दिन है असली भारतीय नववर्ष!

New Year 2026 Debate
धर्म

Das Mahavidya Mantras : दश महाविद्या की गुप्त साधना : रोग, शत्रु और धन संकट से मुक्ति के शक्तिशाली मंत्र

Das Mahavidya Mantras
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.