Fitkari Vastu Tips: फिटकरी से करें ये आसान उपाय, चुटकियों में दूर होगी सारी समस्या

Adobe
Fitkari Ke Upay: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के में से कुछ चीजों को बहुत अहम बताया गया है। वास्तु शास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, जो हम घर में रखी चीजों के द्वारा कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है फिटकरी के उपाय। फिटकरी हर किसी के घर में होती है। इसका प्रयोग आमतौर पानी को साफ करने या किसी घाव को भरने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं फिटकरी के द्वारा हम घर से वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में फिटकरी को घर की नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। इसके अंदर फिटकरी के कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फिटकरी के आसान उपाय कौन- कौन से हैं।
नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए
अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, तो आप इसे फिटकरी के द्वारा दूर कर सकते हैं। यदि आप सप्ताह में दो दिन पोंछे लगाने वाले पानी में फिटकरी डालकर पोंछा लगाते हैं तो इससे घर से निगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसके साथ में घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
आर्थिक उन्नति के लिए
आर्थिक उन्नति के लिए आप नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर स्नान करें। फिटकरी के पानी से नहाने से आपके जीवन में धन का आगमन होगा। इसके साथ ही अगर धन वृद्धि में कोई बाधा आ रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी।
व्यापार में तरक्की के लिए
यदि आप अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो आप एक छोटे से काले कपड़े में फिटकरी बांधकर अपनी दुकान या बिजनेस करने वाली जगह पर टांग सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपको कारोबार में मुनाफा होगा।
लड़ाई-झगड़े को दूर करने के लिए
आगर आपके घर में तनाव की स्थिति चल रही है या आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं तो आप खिड़की के पास शीशे की कटोरी में फिटकरी डालकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर से वास्तु दोष दूर होगा और आपके परिवार में आपसी संबंध भी मधुर होंगे।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग