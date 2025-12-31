New Year 2026 Salt Remedy: नए साल पर करें चुटकीभर नमक का ये खास उपाय होगा धन का महालाभ

नए साल का पहला दिन हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह जन्म के समय का ग्रह-गोचर पूरे जीवन को प्रभावित करता है, उसी तरह नए साल के पहले दिन किए गए कार्यों का असर पूरे वर्ष दिखाई देता है। इसी वजह से नए साल पर कुछ छोटे-छोटे उपाय किए जाते हैं, जो साल भर सुख, शांति और धन लाभ का मार्ग खोलते हैं।