New Year 2026 Salt Remedy: नए साल पर करें चुटकीभर नमक का ये खास उपाय होगा धन का महालाभ

नए साल के पहले दिन नमक से घर का पोछा लगाना एक सरल ज्योतिषीय उपाय है। इससे राहु-केतु शांत होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूरे साल धन, शांति और सकारात्मक माहौल बना रहता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 31, 2025

नमक के उपाय (pc: gemini generated)

नमक के उपाय (pc: gemini generated)

नए साल का पहला दिन हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह जन्म के समय का ग्रह-गोचर पूरे जीवन को प्रभावित करता है, उसी तरह नए साल के पहले दिन किए गए कार्यों का असर पूरे वर्ष दिखाई देता है। इसी वजह से नए साल पर कुछ छोटे-छोटे उपाय किए जाते हैं, जो साल भर सुख, शांति और धन लाभ का मार्ग खोलते हैं।

2026 के पंचांग के अनुसार ग्रहों की स्थिति

जब 31 दिसंबर की रात 12 बजकर 1 मिनट पर नए साल का आगमन होता है, उस समय विशेष ग्रह-योग बनते हैं। उस क्षण लग्न कन्या, राशि वृश्चिक और नक्षत्र विशाखा का प्रभाव माना गया है। इस समय बृहस्पति की महादशा भी प्रभावी रहती है। ऐसे में राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति के उपाय करना बहुत लाभकारी माना जाता है।

राहु-केतु का प्रभाव और समस्याएं

ज्योतिष में राहु और केतु को ऐसे ग्रह माना गया है, जो अशुभ होने पर जीवन में अव्यवस्था पैदा कर देते हैं। राहु मन को भटकाता है, झगड़े, डर, भ्रम और व्यापार में नुकसान का कारण बनता है। वहीं केतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अचानक खर्च, दुर्घटना और घर में अशांति बढ़ा देता है। अगर इन दोनों ग्रहों को शांत कर लिया जाए, तो कई परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं।

नए साल पर नमक का आसान उपाय

अगर आप हवन या विशेष पूजा नहीं कर सकते, तो नए साल की सुबह एक बेहद सरल उपाय जरूर करें।

  • एक बाल्टी पानी लें।
  • उसमें एक चुटकी साधारण नमक मिलाएं।
  • इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं, खासकर कोनों पर ध्यान दें।

मान्यता है कि नए साल के पहले दिन नमक का पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और राहु-केतु शांत होते हैं। नमक को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए यह घर में सकारात्मकता और स्थिरता लाता है।

क्या मिलेगा इस उपाय से लाभ

इस छोटे से उपाय से पूरे साल घर में सुख-शांति बनी रहती है। धन से जुड़ी रुकावटें कम होती हैं, मानसिक तनाव घटता है और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर होता है। यह उपाय सरल है, सस्ता है और हर कोई इसे आसानी से कर सकता है।

vastu upay (pc: gemini generated)

Published on:

31 Dec 2025 10:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / New Year 2026 Salt Remedy: नए साल पर करें चुटकीभर नमक का ये खास उपाय होगा धन का महालाभ

