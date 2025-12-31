New Year 2026 Salt Remedy: नए साल पर करें चुटकीभर नमक का ये खास उपाय होगा धन का महालाभ

नमक के उपाय (pc: gemini generated)
नए साल का पहला दिन हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जिस तरह जन्म के समय का ग्रह-गोचर पूरे जीवन को प्रभावित करता है, उसी तरह नए साल के पहले दिन किए गए कार्यों का असर पूरे वर्ष दिखाई देता है। इसी वजह से नए साल पर कुछ छोटे-छोटे उपाय किए जाते हैं, जो साल भर सुख, शांति और धन लाभ का मार्ग खोलते हैं।
जब 31 दिसंबर की रात 12 बजकर 1 मिनट पर नए साल का आगमन होता है, उस समय विशेष ग्रह-योग बनते हैं। उस क्षण लग्न कन्या, राशि वृश्चिक और नक्षत्र विशाखा का प्रभाव माना गया है। इस समय बृहस्पति की महादशा भी प्रभावी रहती है। ऐसे में राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति के उपाय करना बहुत लाभकारी माना जाता है।
ज्योतिष में राहु और केतु को ऐसे ग्रह माना गया है, जो अशुभ होने पर जीवन में अव्यवस्था पैदा कर देते हैं। राहु मन को भटकाता है, झगड़े, डर, भ्रम और व्यापार में नुकसान का कारण बनता है। वहीं केतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अचानक खर्च, दुर्घटना और घर में अशांति बढ़ा देता है। अगर इन दोनों ग्रहों को शांत कर लिया जाए, तो कई परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं।
अगर आप हवन या विशेष पूजा नहीं कर सकते, तो नए साल की सुबह एक बेहद सरल उपाय जरूर करें।
मान्यता है कि नए साल के पहले दिन नमक का पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और राहु-केतु शांत होते हैं। नमक को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए यह घर में सकारात्मकता और स्थिरता लाता है।
इस छोटे से उपाय से पूरे साल घर में सुख-शांति बनी रहती है। धन से जुड़ी रुकावटें कम होती हैं, मानसिक तनाव घटता है और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बेहतर होता है। यह उपाय सरल है, सस्ता है और हर कोई इसे आसानी से कर सकता है।
