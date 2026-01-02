Chandra Grahan Date 2026: कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, यहां नोट करें तारीख और सूतक काल का समय

Chandra Grahan Date 2026: ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना मानी जाती है। साल में कुल चार ग्रहण लगते हैं, जिसमें से दो चंद्र ग्रहण होते हैं और दो सूर्य ग्रहण होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण लगना शुभ घटना नहीं मानी जाती है। ग्रहण से समय में व्यक्ति को बहुत सारे नियमों का पालना करना होता है। साल 2026 में पहला चंद्र ग्रहण फरवरी के महीने में लगेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जो कि अगस्त में लगेगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। साल के दोनों चंद्र ग्रहण के समय में आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कब है साल का पहला चंद्र ग्रहण।