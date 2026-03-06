फाग उत्सव में झलकी परंपरा और संस्कृति की रंगत

फाग उत्सव में समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर चंद्रिका ज्ञानी, सविता मेहता, रागिनी जोशी, सीमा वशिष्ठ, शारदा मेहता, हेमलता पांडे, अर्चना मेहता, सुप्रिया शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, ममता शर्मा, किरण मेहता, लता व्यास, कुसुम शर्मा, प्रीति उपाध्याय, निशा मेहता, जमुना मेहता, हेमलता मेहता, प्रज्ञा मेहता, लीला मेहता, आशा मेहता, रेखा व्यास, पूजा मेहता, बृजलता मेहता, रानी भार्गव, अर्चना ज्ञानी, चंद शर्मा, अनीता शर्मा, हेमलता व्यास, हंस शर्मा, सुजाता व्यास, वर्षा शर्मा, कल्पना शर्मा, रजनी रावल, विजय लक्ष्मी, गायत्री शर्मा, साधना मेहता, अनुराधा पाठक, संतोष रावल, सोनिया रावल सहित समाज की अनेक मातृशक्तियां उपस्थित रहीं।