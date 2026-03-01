सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चमके गुजराती युवाओं ने बताए सफलता के मंत्र

यह बातें सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देश में 19वीं रैंक लाने वाले स्पीपा में अव्वल आए दिशांत निसार ने कहीं। चौथी बार में सफलता प्राप्त करने वाले निसार ने बताया कि बीते साल उन्हें रिजर्व लिस्ट में 77 वां स्थान मिला था, उसके आधार पर उन्हें इंडियन रेलवे सर्विस मिली। उसे जॉ़इन करने के बाद स्टडी लीव लेकर उन्होंने फिर से परीक्षा दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी देश में 19वीं रैंक आ जाएगी। पहली बार में तो वे प्रिलिम्स भी पास नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बाद के सभी तीनों प्रयास में उन्होंने इंटरव्यू दिए, हालांकि दो बार वे असफल भी हुए। परंतु हिम्मत नहीं हारी। उनके पिता अमृतलाल लेखक हैं। मूलरूप से वे कच्छ जिले की भचाऊ तहसील के आदोई गांव से हैं। पढ़ाई महाराष्ट्र में मुंबई से की है।