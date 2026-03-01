6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

सिविल सेवा परीक्षा में गुजरात के रेकॉर्ड 34 विद्यार्थी सफल

Ahmedabad. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से शुक्रवार को घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के फाइनल परिणाम में गुजरात के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस वर्ष गुजरात सरकार संचालित सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) के रेकॉर्ड 34 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इसमें दो छात्राएं भी हैं। देश के टॉप [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 06, 2026

SPIPA Ahmedabad

स्पीपा अहमदाबाद।

Ahmedabad. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से शुक्रवार को घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के फाइनल परिणाम में गुजरात के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस वर्ष गुजरात सरकार संचालित सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) के रेकॉर्ड 34 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इसमें दो छात्राएं भी हैं। देश के टॉप 20 रैंकर्स में गुजरात का एक छात्र शामिल है। इसमें 19वें स्थान पर दिशांत निसार हैं। वहीं टॉप 200 में गुजरात के 6 उम्मीदवार हैं।

वर्ष 2025 में 34, 2024 में 27 हुए थे सफल

वर्ष 2025 की सिविल सेवा परीक्षा में 34 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जबकि 2024 में 27 उम्मीदवार सफल हुए (एक प्रतीक्षा सूची में चयनित) थे। इस वर्ष सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। इस साल सफल होने वाले विद्यार्थियों के साथ स्पीपा से अब तक राज्य में कुल 345 विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए हैं।

सफल विद्यार्थियों में 5 राजस्थान मूल के

स्पीपा से सफल हुए 34 विद्यार्थियों में पांच राजस्थान मूल के हैं। सफल विद्यार्थियों में मुंबई मूल के दिशांत निसार (19वीं रैंक), पाटण के विपुल चौधरी (115 रैंक), वडोदरा के भावेश जगलान (128), राजस्थान पाली मूल के पंकज सोनी (130), राजस्थान में जोधपुर मूल के सौरभ शर्मा (146) शामिल हैं। भावनगर के तुषार मेंदपरा (195), आणंद के किरण भट्ट (262), गांधीनगर के अनिकेत पटेल (266), कच्छ के जितेंद्र प्रजापति (287), मोरबी के सावनकुमार सरवाडिया (292), दिल्ली की कोमल मावी (314), हरियाणा के राहुल (379) भी हैं। कच्छ जिले के गांधीधाम की श्रेया प्रियदर्शी (387), गिर सोमनाथ के किशनकुमार राम (474), राजस्थान में झुंझुनू मूल के सौरभ (544), राजस्थान मूल के पालनपुर निवासी हाशमी मोहम्मद उमर (549), गांधीधाम के निशांत प्रियदर्शी (559), महाराष्ट्र के सांगली मूल के प्रवीण कोलपे (584), हरियाणा के रेवाड़ी के अंशुल यादव (586), अहमदाबाद के जैनीश चौहान (589), सुरेन्द्रनगर के जीत कुमार नम्हा (606), अहमदाबाद के ही आदित्य अमरानी (609), दिल्ली मूल के सत्यम पांडे (617), गिर सोमनाथ के प्रदीप परमार (703), महेसाणा में ऊंझा के मिहिर पटेल (709), राजस्थान के पाली मूल निवासी अभिषेक मीणा (766), छत्तीसगढ़ में रायपुर मूल के वीरेन परमार (779), महेसाणा में ऊंझा के हिमांशु वर्मा (813), ऊंझा के स्नेह पटेल (829), वडोदरा के ओम पटेल (830), गांधीनगर के सागर जादव (840), अहमदाबाद के नरेन्द्र राठौड़़ (867), राजपाल पंथ (898) और राहुल रेवर (945), शामिल हैं।

82 विद्यार्थी पर्सनल इंटरव्यू के लिए चयनित हुए

स्पीपा के उप महानिदेशक सी.सी.कोटक ने बताया कि 23 मई 2025 को ली गई सिविल सेवा प्रिलिम परीक्षा के 11 जून को घोषित परिणाम में स्पीपा के 272 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए। अगस्त 25 में ली गई मुख्य परीक्षा में स्पीपा के 82 विद्यार्थी पर्सनल इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। इन 82 विद्यार्थियों में से 34 ने सफलता पाई है। इसमें दो छात्राएं हैं, जबकि 32 छात्र हैं। 2025 में स्पीपा के विद्यार्थियों का सिविल सेवा परीक्षा परिणाम 41.46 फीसदी रहा। यह अब तक का श्रेष्ठ परिणाम है। इसके लिए स्पीपा ने उम्मीदवारों के 25 मॉक टेस्ट और साक्षात्कार के लिए चयनित छात्राओं के लिए 15 मॉक इंटरव्यू आयोजित किए थे।

बीते 8 साल का स्पीपा का परिणाम

वर्ष सफल परीक्षार्थी

2018-19 -19

2019-20- 15

2020-21- 13

2021-22- 6

2022-23- 16

2023-24- 25

2024-25 -27

2025-26-34

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

06 Mar 2026 10:30 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सिविल सेवा परीक्षा में गुजरात के रेकॉर्ड 34 विद्यार्थी सफल

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चमके गुजराती युवाओं ने बताए सफलता के मंत्र

Dishant Nisar
अहमदाबाद

निकोल क्षेत्र को 97 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, विराटनगर में सीएचसी का लोकार्पण

Ahmedabad news
अहमदाबाद

बालिका को लगी एयरगन की गोली, बच्चे की सांसनली से कंकड़ निकाला

ahmedabad civil hospital
अहमदाबाद

सुभाष ब्रिज बनेगा आठ लेन का, पहले नौ माह में चार लेन का हो जाएगा तैयार

Shubhash Bridge
अहमदाबाद

Ahmedabad: स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल का मामला: आरोपी निकला बांग्लादेशी

Ahmedabad Cyber crime Branch
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.