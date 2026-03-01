सिविल सेवा परीक्षा में गुजरात के रेकॉर्ड 34 विद्यार्थी सफल

स्पीपा से सफल हुए 34 विद्यार्थियों में पांच राजस्थान मूल के हैं। सफल विद्यार्थियों में मुंबई मूल के दिशांत निसार (19वीं रैंक), पाटण के विपुल चौधरी (115 रैंक), वडोदरा के भावेश जगलान (128), राजस्थान पाली मूल के पंकज सोनी (130), राजस्थान में जोधपुर मूल के सौरभ शर्मा (146) शामिल हैं। भावनगर के तुषार मेंदपरा (195), आणंद के किरण भट्ट (262), गांधीनगर के अनिकेत पटेल (266), कच्छ के जितेंद्र प्रजापति (287), मोरबी के सावनकुमार सरवाडिया (292), दिल्ली की कोमल मावी (314), हरियाणा के राहुल (379) भी हैं। कच्छ जिले के गांधीधाम की श्रेया प्रियदर्शी (387), गिर सोमनाथ के किशनकुमार राम (474), राजस्थान में झुंझुनू मूल के सौरभ (544), राजस्थान मूल के पालनपुर निवासी हाशमी मोहम्मद उमर (549), गांधीधाम के निशांत प्रियदर्शी (559), महाराष्ट्र के सांगली मूल के प्रवीण कोलपे (584), हरियाणा के रेवाड़ी के अंशुल यादव (586), अहमदाबाद के जैनीश चौहान (589), सुरेन्द्रनगर के जीत कुमार नम्हा (606), अहमदाबाद के ही आदित्य अमरानी (609), दिल्ली मूल के सत्यम पांडे (617), गिर सोमनाथ के प्रदीप परमार (703), महेसाणा में ऊंझा के मिहिर पटेल (709), राजस्थान के पाली मूल निवासी अभिषेक मीणा (766), छत्तीसगढ़ में रायपुर मूल के वीरेन परमार (779), महेसाणा में ऊंझा के हिमांशु वर्मा (813), ऊंझा के स्नेह पटेल (829), वडोदरा के ओम पटेल (830), गांधीनगर के सागर जादव (840), अहमदाबाद के नरेन्द्र राठौड़़ (867), राजपाल पंथ (898) और राहुल रेवर (945), शामिल हैं।