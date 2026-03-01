Ratlam में ‘एकता रथयात्रा’ सरदार पटेल के जीवन काल की यादें ताजा

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने की यात्रा रवाना

यात्रा की शुरुआत 5 मार्च की सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल करते हुए रवाना किया, जो अहमदाबाद से झाबुआ होते हुए शुक्रवार दोपहर 3.30 बजे पलाश पहुंची। जहां सर्व समाज ने स्वागत किया। ग्राम तितरी की पाटीदार धर्मशाला में सभा का आयोजन, रात्रि विश्राम रहा। विनोद पाटीदार ने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे यात्रा प्रस्थान कर करमदी आएगी। जहां पर सभी समाजजनों की ओर से स्वागत किया जाएगा।