ट्रेन में जज की पत्नी गई थी वॉशरूम, अचानक आ गया ‘साइलेंट अटैक’, मौत

जिले के जावरा अनुभाग में ट्रेन काचीगुड़ा भगत कोठी एक्सप्रेस में जोधपुर से सवार होकर राजस्थान के निंबाहेड़ा जा रहे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम श्रेणी राजकुमार चौहान व उनकी पत्नी उषा चौहान निंबाहेड़ा के लिए जा रहे थे। उनकी पत्नी उषा चौहान भीलवाड़ा आने के 15 मिनट पहले ट्रेन के कोच क्रमांक S2 में 20 नंबर सीट पर बैठी थी। निंबाहेड़ा आने से पहले वह वॉशरूम में कई तभी वहां पर उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ गया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई।