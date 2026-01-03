3 जनवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

रसोई में भूलकर भी एक साथ ना रखें ये चीजें, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

रसोई में नींबू और मिर्च को साथ में रखना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अशुभ माना जाता है। यह धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इन्हें हमेशा अलग-अलग रखें और नींबू-मिर्च का प्रयोग केवल घर के बाहर करें।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 03, 2026

PC: GEMINI GENERATED

PC: GEMINI GENERATED

हमारे जीवन में छोटी-छोटी आदतें कई बार बड़े परिणाम लेकर आती हैं। भारतीय परंपरा में ऋषि-मुनियों और बुज़ुर्गों ने जो नियम बताए, वे केवल रीति-रिवाज नहीं बल्कि गहरे अनुभव का निचोड़ हैं। समय पर उठना, पूजा-पाठ, सही खान-पान और घर की वस्तुओं को सही तरीके से रखना—ये सभी बातें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करती हैं।

आज हम बात कर रहे हैं रसोई से जुड़ी एक आम लेकिन अनदेखी गलती की—घर के अंदर नींबू और मिर्च को साथ में रखना।

नींबू: एक छोटा फल, बड़ी शक्ति

ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में नींबू को बेहद शक्तिशाली माना गया है।

नींबू का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और तांत्रिक बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि नींबू-मिर्च को घर या दुकान के बाहर टांगा जाता है और बाद में चौराहे पर छोड़ा जाता है।

नींबू जितना खट्टा होता है, उतनी ही अधिक उसमें नकारात्मकता (absorb) करने की क्षमता मानी जाती है।

मिर्च के साथ नींबू: बाहर शुभ, अंदर अशुभ

यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो चीज बाहर सुरक्षा देती है, वही अंदर नुकसान भी कर सकती है।

यदि नींबू और मिर्च को घर के अंदर, खासकर रसोई या फ्रिज में, एक साथ रखा जाए तो माना जाता है कि:

  • घर में कलह और तनाव बढ़ता है
  • धन की आवक रुकती है
  • खर्चे अचानक बढ़ने लगते हैं
  • सकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे कम होने लगती है

वास्तु के अनुसार, यह संयोजन घर के अंदर लक्ष्मी और सुख-शांति को प्रभावित करता है।

सही तरीका क्या है?

  • नींबू और मिर्च को अलग-अलग रखें
  • यदि नींबू-मिर्च का प्रयोग करना हो, तो केवल घर या दुकान के बाहर
  • रसोई में साफ-सफाई और व्यवस्थित भंडारण पर ध्यान दें

छोटी-सी सावधानी आपके घर की ऊर्जा को संतुलित रख सकती है।

