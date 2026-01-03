रसोई में भूलकर भी एक साथ ना रखें ये चीजें, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

हमारे जीवन में छोटी-छोटी आदतें कई बार बड़े परिणाम लेकर आती हैं। भारतीय परंपरा में ऋषि-मुनियों और बुज़ुर्गों ने जो नियम बताए, वे केवल रीति-रिवाज नहीं बल्कि गहरे अनुभव का निचोड़ हैं। समय पर उठना, पूजा-पाठ, सही खान-पान और घर की वस्तुओं को सही तरीके से रखना—ये सभी बातें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करती हैं।