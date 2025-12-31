31 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Griha Pravesh Muhurat In 2026: साल 2026 में किस- किस दिन कर सकते हैं गृह प्रवेश, यहां जानिए सारे शुभ मुहूर्त

Griha Pravesh Muhurat In 2026: नये साल में जाने से पहले हमें शुभ मुहूर्त का खास ख्याल रखना चाहिए। हमेशा गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ माना गया है। यहां देखिए साल 2026 के गृह प्रवेश के सारे शुभ मुहूर्त के तारीख।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 31, 2025

Griha Pravesh Muhurat In 2026

adobe stock

Griha Pravesh Muhurat In 2026: हर कोई अपना घर बनाने की या उसमें रहने के सपने देखता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा पर अपना घर अपना ही होता है। हिंदू धर्म में गृह प्रवेश को बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नये घर में जाने से पहले हमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदी पंचांग के अनुसार हिंदी का माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ और कार्तिक महीना गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माना गया है। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि साल 2026 में गृह प्रवेश के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। यहां नोट करें शुभ मुहूर्त के सारी डेट्स।

गृह प्रवेश 2026 शुभ मुहूर्त

फरवरी मुहूर्त 2026

  • 6 फरवरी 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 12:23 बजे से 7 फरवरी 2026, सुबह 01:18 बजे तक
  • 11 फरवरी 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 09:58 बजे से 10:53 बजे तक
  • 19 फरवरी 2026, गुरुवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 08:52 बजे से 20 फरवरी 2026, सुबह 06:56 बजे तक
  • 20 फरवरी 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:56 बजे से दोपहर 02:38 बजे तक
  • 21 फरवरी 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: दोपहर 01:00 बजे से शाम 07:07 बजे तक
  • 25 फरवरी 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 02:40 बजे से 26 फरवरी 2026, सुबह 06:50 बजे तक
  • 26 फरवरी 2026, गुरुवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:50 बजे से दोपहर 12:11 बजे तक

मार्च गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त 2026

  • 4 मार्च 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 07:39 बजे से 5 मार्च 2026, सुबह 06:43 बजे तक
  • 5 मार्च 2026, गुरुवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:43 बजे से 08:17 बजे तक
  • 6 मार्च 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 09:29 बजे से शाम 05:53 बजे तक
  • 9 मार्च 2026, सोमवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 11:27 बजे से 10 मार्च 2026, सुबह 06:37 बजे तक
  • 13 मार्च 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 03:03 बजे से 14 मार्च 2026, सुबह 06:33 बजे तक
  • 14 मार्च 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:33 बजे से 15 मार्च 2026, सुबह 04:49 बजे तक

अप्रैल शुभ मुहूर्त 2026

  • 20 अप्रैल 2026, सोमवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 05:52 बजे से 07:27 बजे तक

मार्च गृह प्रवेश मुहूर्त 2026

  • 4 मई 2026, सोमवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 05:39 बजे से 09:58 बजे तक
  • 8 मई 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: दोपहर 12:21 बजे से रात 09:20 बजे तक
  • 13 मई 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 05:33 बजे से दोपहर 01:29 बजे तक

जून गृह प्रवेश मुहूर्त 2026

  • 24 जून 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 05:26 बजे से दोपहर 01:59 बजे तक
  • 26 जून 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 10:22 बजे से 27 जून 2026, सुबह 05:27 बजे तक
  • 27 जून 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 05:27 बजे से रात 10:11 बजे तक

जुलाई गृह प्रवेश मुहूर्त 2026

  • 1 जुलाई 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:51 बजे से 2 जुलाई 2026, सुबह 05:28 बजे तक
  • 2 जुलाई 2026, गुरुवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 05:28 बजे से 09:27 बजे तक
  • 6 जुलाई 2026, सोमवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: दोपहर 04:07 बजे से 7 जुलाई 2026, सुबह 05:30 बजे तक

नवंबर गृह प्रवेश मुहूर्त 2026

  • 11 नवम्बर 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:41 बजे से 11:38 बजे तक
  • 14 नवम्बर 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 08:24 बजे से 11:23 बजे तक
  • 20 नवम्बर 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:56 बजे से 21 नवम्बर 2026, सुबह 06:31 बजे तक
  • 21 नवम्बर 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 04:56 बजे से 22 नवम्बर 2026, सुबह 05:54 बजे तक
  • 25 नवम्बर 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:52 बजे से 26 नवम्बर 2026, सुबह 06:53 बजे तक
  • 26 नवम्बर 2026, गुरुवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:53 बजे से शाम 05:47 बजे तक
  • दिसंबर गृह प्रवेश मुहूर्त 20262 दिसम्बर 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 10:51 बजे से 3 दिसम्बर 2026, सुबह 06:58 बजे तक
  • 3 दिसम्बर 2026, गुरुवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 06:58 बजे से 09:23 बजे तक
  • 4 दिसम्बर 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 10:22 बजे से रात 11:44 बजे तक
  • 11 दिसम्बर 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 03:04 बजे से 12 दिसम्बर 2026, सुबह 07:05 बजे तक
  • 12 दिसम्बर 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 07:05 बजे से दोपहर 02:06 बजे तक
  • 18 दिसम्बर 2026, शुक्रवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: रात 11:14 बजे से 19 दिसम्बर 2026, सुबह 07:09 बजे तक
  • 19 दिसम्बर 2026, शनिवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 07:09 बजे से दोपहर 03:58 बजे तक
  • 30 दिसम्बर 2026, बुधवार, गृह प्रवेश मुहूर्त: सुबह 07:14 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक

Frequently Asked Questions

