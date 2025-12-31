Griha Pravesh Muhurat In 2026: साल 2026 में किस- किस दिन कर सकते हैं गृह प्रवेश, यहां जानिए सारे शुभ मुहूर्त

adobe stock
Griha Pravesh Muhurat In 2026: हर कोई अपना घर बनाने की या उसमें रहने के सपने देखता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा पर अपना घर अपना ही होता है। हिंदू धर्म में गृह प्रवेश को बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नये घर में जाने से पहले हमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदी पंचांग के अनुसार हिंदी का माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ और कार्तिक महीना गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माना गया है। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि साल 2026 में गृह प्रवेश के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। यहां नोट करें शुभ मुहूर्त के सारी डेट्स।
फरवरी मुहूर्त 2026
मार्च गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त 2026
अप्रैल शुभ मुहूर्त 2026
मार्च गृह प्रवेश मुहूर्त 2026
जून गृह प्रवेश मुहूर्त 2026
जुलाई गृह प्रवेश मुहूर्त 2026
नवंबर गृह प्रवेश मुहूर्त 2026
