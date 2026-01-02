अटैच बाथरूम से आती है कंगाली और हर काम में रुकावट! आज ही कर लें ये वास्तु उपाय

वास्तु के अनुसार, बाथरूम जल और मल-मूत्र का स्थान होता है। अगर यह बेडरूम में हो, तो नेगेटिव एनर्जी सीधे शरीर पर आती है, खासकर सोते समय। इससे सोने में दिक्कत आती है। सिरदर्द, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग और मानसिक तनाव होने का खतरा रहता है। विशेषकर, यदि मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम बना हो तो, इससे परिवार के स्वास्थ्य पर गलत असर हो सकता है। शास्त्र के अनुसार भी, जल और अग्नि का मिश्रण अशुभ माना जाता है।