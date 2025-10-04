Shani Yog on Diwali 2025: दिवाली पर बन रहा दुर्लभ योग, शनि की सीधी नजर इन 4 राशियों पर, बदल सकती है किस्मत

इस दिवाली शनि योग वृषभ राशि के जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह समय आपके लिए किसी बड़े बदलाव और अवसर का संकेत दे रहा है। शनि देव की कृपा से अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आमदनी का रास्ता खुल सकता है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। कोई मनचाही वस्तु मिलने या इच्छा पूरी होने से घर का माहौल खुशहाल रहेगा और आपको मानसिक संतोष मिलेगा।करियर में भी तेजी से बदलाव के संकेत हैं। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन का अवसर आ सकता है या फिर कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है जो भविष्य को बदल सकता है।