Shani Yog on Diwali 2025: दिवाली पर बन रहा दुर्लभ योग, शनि की सीधी नजर इन 4 राशियों पर, बदल सकती है किस्मत

Shani Vakri 2025: इस दिवाली शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और कुछ विशेष राशियों पर उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी। यह योग बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और मानसिक ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 04, 2025

Shani Vakri 2025,Diwali grah gochar, diwali 2025 grah gochar, diwali kab ki hai,

Shani gochar 2025|फोटो सोर्स – Freepik

Shani Yog on Diwali 2025: भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार हर व्यक्ति के लिए बेहद ही खास होता है और यह पर्व पूरे देश में बड़े ही अनोखे ढंग से धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार दिवाली केवल रौशनी और तैयारियों का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक विशेष ज्योतिषीय संयोग भी लेकर आ रही है।

इस दिवाली शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और कुछ विशेष राशियों पर उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी। यह योग बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और मानसिक ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।आइए जानते हैं इस दिवाली शनि के इस विशेष योग से कौन-सी 4 राशियाँ होंगी सबसे अधिक लाभ पाने वाली।

वृषभ राशि

इस दिवाली शनि योग वृषभ राशि के जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह समय आपके लिए किसी बड़े बदलाव और अवसर का संकेत दे रहा है। शनि देव की कृपा से अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी अप्रत्याशित स्रोत से आमदनी का रास्ता खुल सकता है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। कोई मनचाही वस्तु मिलने या इच्छा पूरी होने से घर का माहौल खुशहाल रहेगा और आपको मानसिक संतोष मिलेगा।करियर में भी तेजी से बदलाव के संकेत हैं। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन का अवसर आ सकता है या फिर कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है जो भविष्य को बदल सकता है।

मिथुन राशि

दिवाली का ये पर्व मिथुन राशि वालों के लिए खास सौगातें लेकर आ सकता है। खासकर व्यापार से जुड़े लोगों को जबरदस्त मुनाफा हो सकता है, और कोई नई डील या निवेश लाभकारी साबित होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय उम्मीद की किरण लेकर आ सकता है। पहले से कार्यरत लोग भी बेहतर पद या अवसर की ओर बढ़ सकते हैं। यदि किसी कानूनी मसले में फंसे हैं, तो अब जीत की संभावना प्रबल है। विशेष रूप से प्रॉपर्टी, लोहा, तेल, खनिज या काली वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय में लगे लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। निवेश के लिहाज़ से भी समय अनुकूल रहेगा।

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि देव स्वयं हैं, और उनकी वक्री चाल इस बार आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के मौके मिल सकते हैं। कोई नया घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान अगर बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा विशेषकर जीवनसाथी के साथ संबंधों में मिठास और नजदीकियां बढ़ेंगी। इस दिवाली आपको ना केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी संतुलन और संतोष का अनुभव हो सकता है।

कुंभ राशि

शनि देव का कुंभ राशि पर गहरा असर रहता है, और इस बार उनकी वक्री गति दिवाली के समय आपको विशेष फायदे दे सकती है। आपके सामने नए आय के स्रोत खुल सकते हैं और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे स्रोतों से भी धन प्राप्ति संभव है, जिनकी उम्मीद कम थी। यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा।आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आपके जीवन में संतुलन और खुशहाली भी आएगी। इसके अलावा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।

धर्म/ज्योतिष

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Yog on Diwali 2025: दिवाली पर बन रहा दुर्लभ योग, शनि की सीधी नजर इन 4 राशियों पर, बदल सकती है किस्मत

धर्म/ज्योतिष

