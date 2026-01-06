बड़ी कामयाबी मिलने के पहले आते हैं ये 5 सपने, रातों-रात बदल जाती है किस्मत!

Swapna Shastra Lucky Dreams: सनातन धर्म में सपने में दिखने वाले हर दृश्य, हर चीज का मनोविज्ञान और ज्योतिषीय महत्व होता है। स्वप्न शास्त्र में सपनों को भविष्य का आईना माना गया है। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं, जो हमें संकेत देते हैं कि हमारे दुखों के दिन अब खत्म होने वाले हैं और खुशियों की सुबह होने वाली है। इस आर्टिकल में हम आपको सपनों में दिखी चीजों का मतलब समझा रहे हैं।