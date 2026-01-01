Hindu Nav Varsh 2026 : विक्रम संवत नहीं, ये है हिंदुओं का सबसे पुराना कैलेंडर, महाभारत काल से जुड़ा है इतिहास!

New Year 2026, उज्जैन। दुनिया भले ही 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना रही हो, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार, असली 'नूतन वर्ष' आना अभी बाकी है। इस साल 2026 में, 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथविक्रम संवत 2083 का आगाज होगा। हमें ये समझना चाहिए कि, भारतीय काल-गणना केवल तारीखों का फेरबदल नहीं, बल्कि गौरवशाली इतिहास और खगोलीय विज्ञान का संगम है। आपको ये जानकर हैरानी और गर्व दोनों होगा कि, भारत की सबसे प्राचीन गणना हमें ईसा से भी हजारों साल पीछे उस समय में ले जाती है, जब दुनिया सभ्यता की वर्णमाला सीख रही थी। दरअसल, हमारे पास अंग्रेजी कैलेंडर से ही नहीं, बल्कि विक्रम संवत से पुराना भी एक कैलेंडर मौजूद है, जिसका नाम सप्तर्षि संवत है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस आर्टिकल में समझिए, इसका गणित।