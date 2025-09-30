Patrika LogoSwitch to English

Hans Mahapurush Rajyog: दिवाली 2025 पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Hans Mahapurush Rajyog: इस दिवाली 2025 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। जानें किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, करियर में सफलता और धन-संपत्ति की वृद्धि।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Sep 30, 2025

Hans Mahapurush Rajyog

Hans Mahapurush Rajyog (photo- grok ai)

Hans Mahapurush Rajyog: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य, धर्म और दान-पुण्य का कारक माना गया है। यही कारण है कि नवग्रहों में गुरु को विशेष स्थान प्राप्त है। वर्तमान समय में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आगामी 19 अक्टूबर 2025 को वे अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से यह परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय पर हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा।

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। दिवाली का समय वैसे भी नए आरंभ, सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब ग्रहों की स्थिति भी सकारात्मक हो और राजयोग का संयोग बन जाए, तो इसके फल कई गुना अधिक मिलते हैं। हंस महापुरुष योग का बनना इस बार की दिवाली को और भी विशेष बना रहा है।

हंस महापुरुष योग का महत्व

ज्योतिष के अनुसार, जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आते हैं तो यह संयोग जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति, सफलता और मान-सम्मान दिलाता है। इस दौरान कई राशियों के जातकों को करियर, धन, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में शुभ परिणाम मिलने लगते हैं।

इन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन का योग बनेगा और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और सम्मान में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद फलदायी रहेगा। जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और व्यापार में लाभ की संभावना रहेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को शिक्षा और करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यह समय निवेश के लिए भी अनुकूल रहेगा।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय सुनहरा रहेगा। नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के योग हैं। धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। जीवनसाथी के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे।

