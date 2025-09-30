Hans Mahapurush Rajyog: दिवाली 2025 पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Hans Mahapurush Rajyog: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य, धर्म और दान-पुण्य का कारक माना गया है। यही कारण है कि नवग्रहों में गुरु को विशेष स्थान प्राप्त है। वर्तमान समय में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आगामी 19 अक्टूबर 2025 को वे अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से यह परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय पर हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा।