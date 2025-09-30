Patrika LogoSwitch to English

Mangal Guru Yog: अक्टूबर में बनेगा गुरु-मंगल का दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Mangal Guru Yog: अक्टूबर 2025 में गुरु और मंगल का शुभ राजयोग बनेगा। हंस महापुरुष और रुचक योग से मेष, मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों को मिलेगा विशेष लाभ।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Sep 30, 2025

Mangal Guru Yog

Mangal Guru Yog (photo- gemini ai)

Mangal Guru Yog: अक्टूबर का महीना ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इस बार न केवल बड़े-बड़े त्योहारों का संयोग पड़ रहा है, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी बदलने वाली है। इस दौरान कई शुभ परिवर्तन भी होने वाले हैं। ज्योतिषविदों के अनुसार, इस महीने गुरु और मंगल ग्रह अपनी विशेष स्थिति में आकर शक्तिशाली योग बनाने वाले हैं, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और तरक्की के संकेत देंगे।

इस महीने गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। इस गोचर के कारण हंस महापुरुष राजयोग बनने वाले है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं, मंगल ग्रह भी अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और रुचक राजयोग का निर्माण होगा। एक ही महीने में इन दो राजयोगों का बनना काफी दुर्लभ माना जाता है। इसका असर बारह राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशियों पर विशेष रूप से दिखाई देगा।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। धनलाभ होने की संभावना है और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी सुख और सामंजस्य बना रहेगा। जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए समय लाभदायक साबित होगा।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह माह शुभ समाचार लेकर आएगा। आपके जीवन में नई योजनाओं की शुरुआत होगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। इस समय आपकी आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer)

गुरु ग्रह का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश इस राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आपका भाग्य मजबूत होगा और करियर व विवाह जैसे मामलों में शुभ परिणाम मिलेंगे। व्यापारियों को धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लिए अक्टूबर का समय काफी सुनहरा रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस दौरान नए अवसर भी मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और समाज में मान-सम्मान प्राप्त होगा।

धर्म/ज्योतिष

Published on:

30 Sept 2025 05:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mangal Guru Yog: अक्टूबर में बनेगा गुरु-मंगल का दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत

