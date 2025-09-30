Mangal Guru Yog: अक्टूबर में बनेगा गुरु-मंगल का दुर्लभ राजयोग, इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत

इस महीने गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। इस गोचर के कारण हंस महापुरुष राजयोग बनने वाले है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं, मंगल ग्रह भी अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और रुचक राजयोग का निर्माण होगा। एक ही महीने में इन दो राजयोगों का बनना काफी दुर्लभ माना जाता है। इसका असर बारह राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशियों पर विशेष रूप से दिखाई देगा।