New Year 2026: नए साल पर बनेंगे 5 दुर्लभ महासंयोग, करें ये उपाय

साल 2026 को ज्योतिष में विशेष रूप से सूर्य का वर्ष कहा जा रहा है। ग्रह गोचर के अनुसार यह साल राजयोग, सत्ता, सम्मान और नेतृत्व की ऊर्जा लेकर आ रहा है। सूर्य आत्मबल, पद-प्रतिष्ठा और अधिकार का कारक ग्रह है। 2026 की शुरुआत में ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ होना और बृहस्पति की दृष्टि इसे बेहद शुभ बना देता है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा शक्तिशाली प्रारंभ किसी भी साल को “राजयोगी वर्ष” बना देता है।