New Year 2026: नए साल पर बनेंगे 5 दुर्लभ महासंयोग, करें ये उपाय

साल 2026 को ज्योतिष में विशेष रूप से सूर्य का वर्ष कहा जा रहा है। ग्रह गोचर के अनुसार यह साल राजयोग, सत्ता, सम्मान और नेतृत्व की ऊर्जा लेकर आ रहा है। सूर्य आत्मबल, पद-प्रतिष्ठा और अधिकार का कारक ग्रह है। 2026 की शुरुआत में ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ होना और बृहस्पति की दृष्टि इसे बेहद शुभ बना देता है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा शक्तिशाली प्रारंभ किसी भी साल को “राजयोगी वर्ष” बना देता है।
2026 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लगभग हर महीने कोई न कोई बड़ा राजयोग बन रहा है।
जनवरी से ही शिक्षा, प्रोफेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के योग मजबूत हैं। फरवरी में सूर्य-बुध-शुक्र का संयोग व्यापार और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए शानदार रहेगा। मार्च में सूर्य-शनि का योग मशीनरी, मेटल और इंडस्ट्री सेक्टर में उछाल देगा।
अप्रैल और मई का समय विदेश यात्रा, नौकरी और वीजा के लिए बेहद शुभ है। मई में सूर्य और मंगल का साथ राजनीति, नेतृत्व और प्रेम संबंधों में सफलता देगा।
जून और जुलाई में बुधादित्य योग और गुरु-सूर्य का संयोग प्रॉपर्टी, एजुकेशन और फैमिली मैटर्स के लिए फायदेमंद रहेगा।
मेष, सिंह, तुला: सूर्य का सीधा लाभ, मान-सम्मान और नेतृत्व के योग
वृषभ, मिथुन: धन लाभ, वाणी और व्यापार में ग्रोथ
कर्क: जून के बाद गोल्डन पीरियड, घर-वाहन का सुख
कन्या: करियर ग्रोथ, प्रमोशन और कोर्ट केस में राहत
वृश्चिक, धनु: सोच-समझकर फैसले लें, लेकिन अंततः लाभ
मकर, कुंभ, मीन: शनि का प्रभाव रहेगा, धैर्य और साधना से सफलता मिलेगी
सूर्य और शनि दोनों को संतुलित रखना बेहद जरूरी है।
