Tarot Reading 4 January 2026: रविवार और माघ मास का संयोग: सूर्य देव की कृपा से कैसे मिलेगी हर कार्य में सफलता? जानें सटीक टैरो भविष्यफल

Tarot Rashifal 4 January 2026 : आज 4 जनवरी 2026 है और आज से ही अत्यंत पवित्र 'माघ मास' का शुभारंभ हो रहा है। रविवार का यह पावन दिन सूर्य देव की उपासना के लिए समर्पित है। आज चंद्रमा का गोचर मिथुन से कर्क राशि में होने जा रहा है, जो सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यदि आप आज लाल चंदन का तिलक लगाकर और सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो कार्यों में सफलता सुनिश्चित है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि आज के टैरो कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।