Tarot Reading 4 January 2026: रविवार और माघ मास का संयोग: सूर्य देव की कृपा से कैसे मिलेगी हर कार्य में सफलता? जानें सटीक टैरो भविष्यफल

Tarot Horoscope 4 January 2026 : ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए 4 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल। माघ मास के पहले दिन सूर्य देव की कृपा और राशि अनुसार सटीक उपायों के साथ अपने भविष्य की योजना बनाएं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 03, 2026

Tarot Reading 4 January 2026

Tarot Reading 4 January 2026: माघ मास का शुभारंभ: मिथुन से कर्क में चंद्रमा का गोचर, जानें टैरो कार्ड्स के जरिए अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव। (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Rashifal 4 January 2026 : आज 4 जनवरी 2026 है और आज से ही अत्यंत पवित्र 'माघ मास' का शुभारंभ हो रहा है। रविवार का यह पावन दिन सूर्य देव की उपासना के लिए समर्पित है। आज चंद्रमा का गोचर मिथुन से कर्क राशि में होने जा रहा है, जो सभी 12 राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यदि आप आज लाल चंदन का तिलक लगाकर और सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो कार्यों में सफलता सुनिश्चित है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि आज के टैरो कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत प्रदान करने वाला रहेगा। व्यापार में साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। मित्रों से मुलाकात या छोटी यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कामकाज में आगे बढ़ें। उनकी सलाह है आपको सफलता मिल सकती है।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा भागदौड़ करने से बचें और योजना बद्ध तरीके से काम करें। उचित अवसर की प्रतीक्षा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आर्थिक दृष्टि से खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों आज काफी ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। आप आज अपने कामकाज को लेकर काफी उत्साहित भी होंगे। आज आप जिन भी लोगों के साथ मिलेंगे उनके साथ पूरे उत्साह और ताजगी के साथ मिलेंगे। आज आप सुख सुविधाओं का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे। आप मनोरंजन और शौक पर पैसा खर्च करेंगे।

Numerology 2026: 1 से 5 मूलांक वाले जानें 2026 कैसा रहने वाला है ?

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों को आज कुछ विपरित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी भावनाओं पर काबू पखें। विवाद की स्थिति में किसी को भी नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें। कोशिश करें की आप अकेले में समय बिताएं। आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के मन में आज कई नए विचार आएंगे। आज आपकी रचनात्मक सोच नई योजनाओं को जन्म देंगी। इस बात का ख्याल रखें कि यह समय प्रतिस्पर्धा ऐसे में अपने हाथ से एक भी अवसर न जाने दें। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आज आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही आपको अपना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने किसी पिता तुल्य व्यक्ति का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन, खर्चे आपकी कमाई से अधिक रहेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोग आज अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे। आप अपने काम करने के तरीके से सभी को प्रभावित कर लेंगे। यह समय नए लोगों से संबंध मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है। यात्रा की संभावना भी है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी अनैतिक कार्य में न पड़ें। आज आपके सामने अचानक ही संतान से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने कामकाज को लेकर थोड़ी उलझन और असमंजस की स्थिति रह सकती है। अधिक सोचने के बजाय समय पर चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होगा। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखें ऐसा करना ही आपके लिए शुभ रहेगा।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज सभी तरह के विवाद और झगड़ों से दूर रहना ही पसंद करेंगे। आज आपके विरोधी आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि आप धैर्य और मन में शांति बनाकर रखें। आज आप अपने सभी पुराने अटके हुए काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक मामलों में समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस राशि के जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं वह कोई नई खोज कर सकते हैं या कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा। लेकिन, संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा। लेकिन, आज आप घर से जुड़े कार्यों पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी सामाजिक समारोह या उत्सव में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहने वाला है।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

टैरौ कार्ड्स बता रहे हैं की मीन राशि के जातक हर काम में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र नमें संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग हैं। आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगगी। आज आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jan 2026 11:39 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Reading 4 January 2026: रविवार और माघ मास का संयोग: सूर्य देव की कृपा से कैसे मिलेगी हर कार्य में सफलता? जानें सटीक टैरो भविष्यफल

