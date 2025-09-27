Shukra Gochar In Kanya: शुक्र ग्रह का कन्या राशि में गोचर, इन 3 राशियों की किस्मत चमकेगी

वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हो रहा है, जिसे लाभ का भाव कहा जाता है। इस दौरान आय में वृद्धि होगी और रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है। जो लोग निवेश, शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े व्यापारियों को भी इस अवधि में बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा संतान से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको मनचाही सफलता मिलेगी।