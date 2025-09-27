Patrika LogoSwitch to English

Shukra Gochar In Kanya: शुक्र ग्रह का कन्या राशि में गोचर, इन 3 राशियों की किस्मत चमकेगी

Shukra Gochar In Kanya: 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दुर्लभ गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृश्चिक, धनु और कन्या राशि के जातकों के लिए यह बेहद शुभ साबित होगा। जानें किस तरह मिलेगा धन, करियर और रिश्तों में लाभ।

Sep 27, 2025

Shukra Gochar In Kanya (photo- gemini ai)

Shukra Gochar In Kanya: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक सुख-सुविधा और वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। जब भी शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो इन क्षेत्रों पर सीधा असर दिखाई देता है। इस बार 9 अक्टूबर को शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का यह गोचर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। खासतौर पर वृश्चिक, धनु और कन्या राशि के जातकों को इस दौरान लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में हो रहा है, जिसे लाभ का भाव कहा जाता है। इस दौरान आय में वृद्धि होगी और रुके हुए धन की प्राप्ति भी संभव है। जो लोग निवेश, शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टे से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े व्यापारियों को भी इस अवधि में बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा संतान से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको मनचाही सफलता मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर करियर और कारोबार में नई संभावनाएं लेकर आएगा। यह गोचर आपकी कुंडली के दसवें भाव में हो रहा है, जो करियर और प्रोफेशन का कारक है। इस समय आपको नौकरी में तरक्की और नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा और व्यापार का विस्तार करने का मौका भी मिलेगा। खासकर कला, संगीत, मीडिया, फैशन और लग्जरी आइटम से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहेगा। आपके पिता और गुरुजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का यह गोचर सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। शुक्र आपके लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेगी। इस दौरान आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने वाला रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी।

