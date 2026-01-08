8 जनवरी 2026,

वास्तु टिप्स

अमीरों के घर में होती हैं ये 7 चीजें, किसी को नहीं बताते हैं अपना वास्तु सीक्रेट

Vastu Tips for Money and Wealth: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी वस्तुएं हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इस आर्टिकल में हम उन 7 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे घर में धन और खुशहाली आकर्षित होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 08, 2026

VASTU TIPS FOR MONEY AND WEALTH

VASTU TIPS FOR POSITIVITY AND MONEY: वास्तु के अनुसार घर में ये 7 चीजें होनी चाहिए। (PC: AI)

Vastu Tips for Wealth: हर कोई आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहता है। इसमें आप वास्तु का सहारा ले सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि कुछ चीजें घर में रखी जाए, तो वे घर का वास्तु ऊंचाई पर पहुंचा सकती हैं। माना जाता है कि, जब वास्तु अनुकूल होता है तो, जीवन की सारी बाधाओं से मुक्ति मिलने लगती है। आर्थिक उन्नति के द्वार खुलने लगते हैं। इस आर्टिकल में जानिए, उन 7 चीजों के बारे में जो धन लाभ और पॉजिटिव एनर्जी के लिए घर में रखना चाहिए।

घर में कौन-सी चीजें रखना चाहिए?

  1. मनी प्लांट: इस पौधे का संबंध धन से जुड़ा माना जाता है। इसे हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा में लगाना शुभ होता है। ध्यान रखें कि, इसकी बेलें ऊपर की ओर बढ़ें। इससे आर्थिक उन्नति मिलने की मान्यता है।
  2. बहता हुआ जल (फव्वारा): घर की उत्तर दिशा में छोटा फव्वारा रखना शुभ माना जाता है। पानी का प्रवाह घर के अंदर की ओर होना चाहिए, जो निरंतर धन आगमन का संकेत होता है।
  3. लाफिंग बुद्धा और तीन टांगों वाला मेंढक: माना जाता है कि, ये सौभाग्य और धन को आकर्षित करते हैं। इन्हें मुख्य द्वार की ओर मुंह करके रखें, लेकिन जमीन पर रखने से बचना चाहिए।
  4. चावल की डिब्बी: रसोई में चावल की डिब्बी कभी खाली न होने दें। मान्यता है कि, इसमें सिक्के या हल्दी की गांठ रखने से घर में बरकत बनी रहती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है।
  5. धातु का कछुआ: उत्तर दिशा में पानी से भरे पात्र में पीतल या चांदी का कछुआ रखना अच्छा माना जाता है। यह करियर में स्थिरता और लंबी उम्र का प्रतीक होता है।
  6. क्रिस्टल बॉल: क्रिस्टल बॉल को लिविंग रूम या ऑफिस डेस्क पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है। यह पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला माना जाता है।
  7. कुबेर यंत्र या मूर्ति: धन के देवता कुबेर की प्रतिमा को उत्तर दिशा या पूजा घर में स्थापित करना काफी शुभ माना जाता है। यह दरिद्रता दूर कर संपन्नता और आर्थिक स्थिरता का सूचक माना जाता है।------

{ अस्वीकृति: यह लेख मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी बात की पुष्टि और दावा नहीं करते। ज्यादा जानकारी के लिए आप, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।}

खबर शेयर करें:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / अमीरों के घर में होती हैं ये 7 चीजें, किसी को नहीं बताते हैं अपना वास्तु सीक्रेट

