Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar Effects On Rashi: सूर्य गोचर से इन राशियों के बुरे दिन शुरू, ज्योतिषी से जानिए उपाय

Surya Gochar 2025: सूर्य गोचर (Surya Gochar) यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय बुरे दिन या चुनौतियों से भरा साबित हो सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 18, 2025

Surya Gochar 2025 effects on zodiac signs, Sun transit September 2025 astrology, Sun transit negative impact on Rashi, Surya Gochar bad effects on zodiac signs,
सूर्य गोचर का इन राशियों पर होगा बुरा प्रभाव। (Image Source: Gemini AI)

Surya Gochar Effets 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का विशेष स्थान है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि सूर्य देव 16 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। आइए जनते हैं कि सूर्य गोचर का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कब होगा सूर्य गोचर (Timing Of Surya Gochar)

सूर्य देव 16 सितंबर को मध्य रात्रि 1:46 मिनट पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में सूर्य देव 17 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य का कुंडली में प्रवेश अच्छे स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, नाम, सरकारी नौकरी, सफलता, उच्च पद का कारक होता है। ये हर राशि में लगभग एक महीने तक विराजमान रहते हैं। ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई ग्रह किसी एक राशि में मौजूद होता है फिर किसी निश्चित समय में दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव सभी जातकों पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का होता है

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 18 September 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 18 September 2025

सूर्य का शुभ-अशुभ प्रभाव (Good-Bad Effects Of Sun)

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि सूर्य के शुभ प्रभाव से जॉब और बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं, साथ ही आपको लीडरशीप करने का मौका भी मिलता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्माकारक ग्रह कहा गया है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं, अगर राशि में सूर्य का अशुभ प्रभाव हो तो ये असफलता देता है। इसके कारण व्यक्ति के कामकाज में रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन हानि और स्थान परिवर्तन भी सूर्य के कारण होता है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती है।

उपाय (Remedy)

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि भगवान श्री विष्णु की उपासना करना लाभकारी हो सकता है। बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं। रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। रविवार के दिन उपवास रखें। रोज गुड़ या मिश्री खाकर और पानी पीकर ही घर से निकलें। इसके साथ ही मात-पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ।

इन 4 राशियों के लिए होगा शुभ (Auspicious For These 4 Zodiac Signs)

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि वृष, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इन राशि वाले लोगों को जॉब और बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है। इसी के साथ ये समय उनकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। किस्मत का साथ मिल सकता है।

4 राशियों के लिए मिला-जुला समय (Mixed Time For 4 Zodiac Signs)

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए मिला-जुला समय रहेगा। इन 6 राशि वाले लोगों को धन लाभ तो होगा, लेकिन खर्चा भी हो जाएगा। कुछ मामलों में सितारों का साथ मिलेगा वहीं कामकाज में रुकावटें, तनाव और विवाद होने की भी आशंका है। सेहत संबंधी परेशानी भी हो सकती है।

4 राशियों को रहना होगा संभलकर (4 Zodiac Signs Will Have To Be Careful)

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन 4 राशि वाले लोगों को संभलकर रहना होगा। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं। विवाद होने की आशंका है। धन हानि और सेहत संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। नए काम की शुरुआत करने से बचना होगा। कर्जा न लें। कामकाज में लापरवाही और जल्दबाजी करने से भी बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025: आज का टैरो कार्ड राशिफल, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल
राशिफल
Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Sept 2025 04:24 pm

Published on:

18 Sept 2025 04:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar Effects On Rashi: सूर्य गोचर से इन राशियों के बुरे दिन शुरू, ज्योतिषी से जानिए उपाय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.