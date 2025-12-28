Aaj Ka Rashifal 29 December : सोमवार को महादेव की बरसेगी कृपा, इन 5 राशियों की चमकने वाली है किस्मत, क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल?

Aaj Ka Rashifal 29 December
Aaj Ka Rashifal 29 December 2025 : आज पौष मास का 24वां दिन है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। महादेव की कृपा से आज के दैनिक राशिफल में मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ को आर्थिक लाभ मिल सकता है। सिंह को रुका हुआ धन मिलेगा। ज्योतिष मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
संसाधनों में वृद्धि होगी। कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपकी बात को महत्व मिलेगा। आर्थिक लाभ के लिए सही योजना के साथ थोड़ा इंतजार करना होगा। यात्रा सफल रहेगी।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 6
राजनीतिक लोगों से मुलाकात बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा पूरी होने का सही समय है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के विचारों से सहमति बनाना मुश्किल रहेगा। दबाव में आने से बचना होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 8
ना चाहते हुए भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकते हैं। अनुमान से अधिक खर्च होने की संभावना है। भावनात्मक रिश्तों में खिंचाव महसूस करेंगे। परिवार का समर्थन मिलना मुश्किल है। नई तकनीकी सीखने के लिए तैयार रहें।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 5
कार्यस्थल पर समझौता वादी रुख रखना गतिरोधों को दूर करेगा। आपके विश्वास में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। परिवार में मेहमानों का आगमन हो सकता है। अध्ययन के लिए घर से दूर जाने की योजना पर विचार होगा।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 2
रुचि पूर्ण कार्यों के हाथ में आने से कार्यों की गति बढ़ेगी। पुराने विवाद सुलझेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा और सही जगह निवेश करने के अवसर मिलेंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बनेगी। विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना होगा।
शुभ रंग : महरून कलर
लकी नंबर : 1
भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे की बात के प्रति असंतोष रह सकता है। कार्य स्थल पर अधिक जिम्मेदारी और सहयोग का अभाव तनाव दे सकता है। व्यावसायिक यात्राएं नए संबंध बनाने और आर्थिक वृद्धि में सहायक रहेगी।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 3
विलासिता कि वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। माता-पिता से संवाद विनम्रता पूर्वक करना होगा। साझेदारी विवाद का हाल आपसी बातचीत से ही निकलेगा। कार्य कुशलता बढ़ानी होगी। भावनात्मक संबंधों के प्रति सहयोगात्मक रखना तनाव से बचएगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 9
सभी की आशाओं का केंद्र बन सकते हैं। कार्यस्थल की समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। घर के रखरखाव की योजनाएं बनेगी। परिवार में कल तक जो लोग आपका विरोध कर रहे थे प्रभावित होकर सहयोग करेंगे।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 3
कार्यों की शुरुआत में थोड़ी मुश्किल रहेगी। अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। पुराने कर्ज वापसी में देरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। आध्यात्मिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 5
एक दूसरे पर भरोसा कम होने के कारण व्यवसायिक साझेदारी में तनाव में आ सकता है। अधूरी सूचनाओं पर भरोसा करना तनाव में डाल सकता है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बच्चों की जिम्मेदारी पर धन खर्च पूर्व योजनाओं से अधिक हो सकता है।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 3
तत्काल लिए फैसलों से व्यवसाय में अच्छे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी। मित्रों या परिवार के सदस्यों की मदद करके आत्म संतोष अनुभव करेंगे। जीवनसाथी के सहयोग से परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू
लकी नंबर : 8
करियर में बेहतर अवसरों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। स्थान परिवर्तन और प्रमोशन के योग शीघ्र बना रहे हैं। न्यायालय में आपका पक्ष मजबूत होगा। नया घर बनाने की योजनाएं आगे बढ़ेंगी।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 6
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग