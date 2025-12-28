Aaj Ka Rashifal 29 December : सोमवार को महादेव की बरसेगी कृपा, इन 5 राशियों की चमकने वाली है किस्मत, क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल?

Aaj Ka Rashifal 29 December 2025 : आज पौष मास का 24वां दिन है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। महादेव की कृपा से आज के दैनिक राशिफल में मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ को आर्थिक लाभ मिल सकता है। सिंह को रुका हुआ धन मिलेगा। ज्योतिष मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।