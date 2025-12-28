28 दिसंबर 2025,

रविवार

राशिफल

टैरो राशिफल जनवरी : साल 2026 का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा? जानें टैरो कार्ड्स के खास संकेत

Monthly Tarot Horoscope January 2026 : जनवरी 2026 में आपकी किस्मत के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का विस्तृत टैरो कार्ड मासिक राशिफल। करियर, वित्त और रिश्तों की सही सही गणना।

4 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 28, 2025

Monthly Tarot Horoscope January 2026

Monthly Tarot Horoscope January 2026 : जनवरी 2026 टैरो राशिफल: नई शुरुआत और संभावनाओं का महीना (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Monthly Tarot Horoscope January 2026 : टैरो मासिक राशिफल जनवरी 2026 : नई शुरुआत और संभावनाओं का महीना साल 2026 का आगाज होने वाला है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे जीवन में नए बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। टैरो कार्ड्स के रहस्यों के अनुसार, जनवरी का यह महीना कुछ राशियों के लिए करियर में बड़ी छलांग लगाने का है, तो कुछ के लिए आत्म-चिंतन और रिश्तों को मजबूत करने का। मेष से लेकर कन्या राशि तक, ग्रहों की चाल और कार्ड्स के संकेत यह बताते हैं कि इस महीने अनुशासन, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि जनवरी 2026 आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या खास लेकर आया है।

मेष टैरो मासिक राशिफल | Monthly Tarot Horoscope Aries January 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जनवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए तरक्की का महीना है। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। धैर्य और अनुशासन से ही लक्ष्य प्राप्त होंगे। बेकार के झगड़ों से बचें। सोच-समझकर बड़े फैसले लें। नौकरी ढूंढने वालों, खासकर सरकारी और बड़ी कंपनियों में आवेदन करने वालों के लिए समय अच्छा है।

नौकरीपेशा लोग अच्छा काम करके तरक्की पा सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। जमीन-जायदाद और गाड़ी खरीदने के लिए समय ठीक है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से फैसला लें। अविवाहितों को नए रिश्ते मिल सकते हैं। पुराने दोस्तों से खूब मिलना जुलना हो सकता है। घुटनों और रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें। ठंड से बचें। गर्म पेय पदार्थ पिएं।

वृषभ टैरो मासिक राशिफल | Monthly Tarot Horoscope Taurus January 2026

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, नया साल वृषभ राशि वालों के लिए नई ऊर्जा लाएगा। यह महीना तरक्की के लिए महत्वपूर्ण होगा। आत्म-चिंतन करें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। नई योजना बनाएं और छोटे-छोटे बदलावों से बड़ी सफलता पाएं। करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरीपेशा लोग अपने कौशल बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास से लोगों को प्रभावित करेंगे। नौकरी बदलने वालों को सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।

आर्थिक रूप से लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाएं। जमीन-जायदाद में निवेश से पहले कागजातों की जांच करें। गाड़ी खरीदने और शेयर बाजार में निवेश के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में नए अनुभव और स्थिरता आएगी। अविवाहितों को कोई खास मिल सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सोचें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। माता-पिता से ज़रूरी बातचीत हो सकती है।

मिथुन टैरो मासिक राशिफल | Monthly Tarot Horoscope Gemini January 2026

टैरो कार्ड्स के अनुसार, जनवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए बदलाव का समय है। आत्म-चिंतन और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। धैर्य रखें और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। करियर पर ध्यान दें। नौकरी ढूंढने वालों को मेहनत और सावधानी की ज़रूरत है। इंटरव्यू में अपनी योग्यता अच्छी तरह बताएं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर नई जिम्मेदारियां लेने पर। ऑफिस में राज की बातें किसी को न बताएं और झगड़ों से बचें। पैसों के मामले में निवेश और योजनाओं की समीक्षा करें। जमीन-जायदाद में निवेश ठीक है, लेकिन पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही करें। गाड़ी खरीदने के लिए महीने के अंत का इंतज़ार करें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी। अविवाहितों को कोई ऐसा मिल सकता है जो उनके जीवन में स्थिरता लाए।

कर्क टैरो मासिक राशिफल | Monthly Tarot Horoscope Cancer January 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जनवरी 2026 कर्क राशि वालों के लिए साझेदारी और रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण महीना है। सामाजिक और निजी जीवन में संतुलन बनाएं। आपकी ऊर्जा और आकर्षण चरम पर रहेंगे। नौकरी ढूंढने वालों के लिए समय अच्छा है। नेटवर्किंग ज़रूरी है, इसलिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करें। इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाएं।

नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। पैसों के मामले में संभावनाएं हैं। जमीन-जायदाद में निवेश, खासकर साझेदारी में, फायदेमंद हो सकता है। प्रेम जीवन में रोमांस आएगा। अविवाहितों को कोई ऐसा मिल सकता है जो उन्हें खुशी दे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द और त्वचा की समस्याओं का ध्यान रखें।

सिंह टैरो मासिक राशिफल | Monthly Tarot Horoscope Loo January 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जनवरी 2026 सिंह राशि के लोगों के लिए चुनौतियों को स्वीकार करने और उन्हें सफलता में बदलने का समय है। यह महीना शत्रुओं, कर्ज और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से निपटने का है, इसलिए अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। छोटी समस्याओं को सुलझाना और बड़ी चुनौतियों का सही तरीके से समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण होगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और किसी भी बाधा से घबराएं नहीं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा, खासकर सरकारी क्षेत्र या विश्लेषणात्मक काम में।

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने कौशल का पूरा लाभ लेने का है, खासकर प्रबंधन और नेतृत्व से जुड़े कामों में प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना स्थिर रहेगा। कर्ज चुकाने की योजना के लिए यह उपयुक्त समय है। रियल एस्टेट में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, और वाहन खरीदने का समय अनुकूल रहेगा।

प्रेम और रिश्तों के मामले में, यह महीना सतर्क रहने का है। अविवाहित लोग नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें। जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा, माता-पिता का आशीर्वाद भाग्यशाली रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें और मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

कन्या टैरो मासिक राशिफल | Monthly Tarot Horoscope Virgo January 2026

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि जनवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए नई संभावनाओं का महीना है। नए विचार आएंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। रचनात्मकता का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन किसी भी योजना में जल्दबाजी न करें। परिवार या करीबी लोगों से सलाह लें। धैर्य और समझदारी से काम लें। पैसों के मामले में स्थिरता आएगी।

संपत्ति, गाड़ी या शेयर बाजार में निवेश के लिए सही समय पर फैसला लें। कर्ज से बचें और बजट का ध्यान रखें। नौकरी ढूंढने वालों के लिए नए मौके आएंगे। इंटरव्यू में आत्मविश्वास दिखाएं। नौकरीपेशा लोग अच्छा काम करके तरक्की कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में रोमांच हो सकता है। अविवाहितों को नए रिश्ते मिल सकते हैं। जो रिश्ते में हैं, उनके रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी।

