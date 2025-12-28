Masik Rashifal January 2026 : मासिक राशिफल जनवरी 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का भविष्यफल

Masik Rashifal January 2026 : नया साल 2026 बस शुरू ही होने वाला है, और इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें और कुछ नई चुनौतियां भी आ रही हैं। अगर आप तुला या मीन राशि के हैं, तो जनवरी आपके लिए कमाल का वक्त बन सकता है। इस बार आपको तरक्की और आराम दोनों मिलते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहना होगा, बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। मकर राशि के लोग खुद को कभी ऊपर, कभी नीचे की स्थिति में पाएंगे कभी सब सही, कभी थोड़ा उलझा हुआ। वहीं, धनु राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी, यानी सीधा-सीधा फायदा मिलेगा। चलिए, अब जानते हैं ज्योतिष डा. अनीष व्यास से जनवरी 2026 आपके करियर, बिजनेस, सेहत और रिश्तों के लिए क्या लेकर आ रहा है।