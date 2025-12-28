28 दिसंबर 2025,

Masik Rashifal January 2026 : मासिक राशिफल जनवरी 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का भविष्यफल

Masik Rashifal January 2026 : जानें जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? तुला को मिलेगा गुडलक , तो मीन राशि के सपने पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि के लिए करियर, व्यापार और लव लाइफ की पूरी भविष्यवाणी।

6 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Dec 28, 2025

Masik Rashifal January 2026

Masik Rashifal January 2026 : मासिक राशिफल जनवरी 2026 (तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Masik Rashifal January 2026 : नया साल 2026 बस शुरू ही होने वाला है, और इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें और कुछ नई चुनौतियां भी आ रही हैं। अगर आप तुला या मीन राशि के हैं, तो जनवरी आपके लिए कमाल का वक्त बन सकता है। इस बार आपको तरक्की और आराम दोनों मिलते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को थोड़ा संभलकर रहना होगा, बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। मकर राशि के लोग खुद को कभी ऊपर, कभी नीचे की स्थिति में पाएंगे कभी सब सही, कभी थोड़ा उलझा हुआ। वहीं, धनु राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी, यानी सीधा-सीधा फायदा मिलेगा। चलिए, अब जानते हैं ज्योतिष डा. अनीष व्यास से जनवरी 2026 आपके करियर, बिजनेस, सेहत और रिश्तों के लिए क्या लेकर आ रहा है।

तुला मासिक राशिफल जनवरी 2026 (Tula Masik Rashifal January 2026)

तुला राशि के लिए जनवरी का महीना अति महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। माह की शुरुआत में आप किसी बहुप्रतीक्षित कार्य को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सेहत की दृष्टि से इस दौरान आपका जोश-पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा। परिजनों का परस्पर सहयोग और प्रेम बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप किसी नये प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के पूर्वार्ध में मनचाहा लाभ होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। इस दौरान आर्थिक मामलों में बड़ी उपलब्धि के योग बन रहे हैं। इस दौरान व्यवसाय के विस्तार के लिए धन की व्यवस्था बड़ी सरलता से हो जाएगी। आप अपने कारोबार के लिए नई नीतियां बना सकते हैं। माह के तीसरे हफ्ते में आपको कोई भी कदम खूब सोच-समझकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप किसी चीज का आकलन करने में बड़ी गलती कर सकते हैं।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो दूसरों के भरोसे अपना कार्य न छोड़ें अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ खुशी के लम्हे बिताएंगे, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपके बीच किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है। माता-पिता का आशीर्वाद आप पर पूरे माह बना रहेगा।
उपाय: शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें।

वृश्चिक मासिक राशिफल जनवरी 2026 (Vrishchik Masik Rashifal January 2026)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना सामान्य लाभ एवं सफलता लिए हुए है। इस माह आपको अपने काम को पूरे मनोयोग के साथ समय पर करने की आवश्यकता बनी रहेगी। थोड़ी सी भी लापरवाही या आलस्य से आपके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को माह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक तथा इष्टमित्रों की मदद से उसे दूर करने में अंतत: कामयाब हो जाएंगे।

माह के दूसरा सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस माह आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो कागजी काम समय पर निबटाएं और धन का लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतें। कारोबार से जुड़ी बड़ी डील करने से पहले अथवा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें।

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए माह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्ति की राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माह की शुरुआत में आप अति व्यस्तता के चलते अपनी लव लाइफ अथवा मैरीड लाइफ की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे। इस दौरान प्रेम प्रसंग अथवा दांपत्य जीवन के प्रति अरुचि के पीछे आपसी मतभेद भी कारण बन सकता है। माह के उत्तरार्ध में महिलाओं का अधिक समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

धनु मासिक राशिफल जनवरी 2026 (Dhanu Masik Rashifal January 2026)

धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी माह की शुरुआत काफी आपाधापी भरी और खर्चीली रहने वाली है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में छोटी अथवा लंबी दूरी की कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान अति व्यस्तता के चलते आप अपनी निजी जीवन के साथ खुद की सेहत पर कम ध्यान दे पाएंगे। कार्य की अधिकता के चलते आप आपके भीतर शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी।

धनु राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में अपने इष्टमित्रों और स्वजनों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए अन्यथा उसके न पूरे होने पर आपके भीतर निराशा के भाव जाग सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से जनवरी माह का पूवार्ध शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप जितना परिश्रम और प्रयास करेंगे आपको उतनी ही सफलता प्राप्त होगी।

जनवरी के मध्य में आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से होगी। जिसके जरिए आपको भविष्य में लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की खूब तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र हो या फिर निजी जीवन आप अपनी बुद्धि और विवेक से प्रत्येक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने में कामयाब होंगे।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूर्वार्ध का कुछ समय मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस दौरान आपके जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है लेकिन माह के उत्तरार्ध का समय लव पार्टनर और इष्टमित्रों आदि के साथ अत्यंत ही हंसी-खुशी बीतने वाला है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर मासिक राशिफल जनवरी 2026 (Makar Masik Rashifal January 2026)

मकर राशि के जातकों के लिए नये साल का पहला महीना जनवरी काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस माह आपके काम कभी बनते तो कभी अटकते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको अपने किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना चाहिए। माह की शुरुआत में आप अपने किसी परिजन की सेहत अथवा उससे जुड़ी किसी अन्य समस्या को लेकर चिंतित रह सकते हैं।

वित्तीय दृष्टि से जनवरी महीने का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों को अपने लक्ष्य पूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माह के मध्य में आपको सौभाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान आप अपने साहस एवं परिक्रम से कुछ लाभकारी निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे। अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। माह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा।

माह के उत्तरार्ध में आपको अति भावुकता अथवा असमंजस में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। सेहत की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद के जरिए हल करें।

माह की शुरुआत में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। इस दौरान भूलकर भी अपनी लव लाइफ का प्रदर्शन न करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

कुंभ मासिक राशिफल जनवरी 2026 (Kumbh Masik Rashifal January 2026)

कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकबाले ज्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य इसी दौरान निबटाने का प्रयास करना चाहिए। माह की शुरुआत में यदि आप कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए कार्य करते हैं तो आपको मनचाही सफलता मिल सकती है।

इस माह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। माह के दूसरे सप्ताह में आपको करियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी साबित होने पर आपके मन में हताशा के भाव जाग सकते हैं। इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से कारोबार करने पर ही आर्थिक लाभ होने की संभावना बनेगी।

माह के मध्य में नौकरीपेशा जातकों पर अचानक से कार्य का बोझ बढ़ सकता है। इस दौरान अचानक से आपके सामने कुछेक बड़े खर्च भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको धन तक उधार लेना पड़ सकता है। माह के उत्तरार्ध के समय आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डाल सकते हैं।

रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस माह आपको कुछेक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। विवाहित लोग माह के उत्तरार्ध में अपने परिवार और जीवनसाथी के प्रति जरा ज्यादा ही लगाव और प्रेम रख सकते हैं।
उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें।

मीन मासिक राशिफल जनवरी 2026 (Meen Masik Rashifal January 2026)

मीन राशि के जातकों के लिए नए साल का पहला महीना उन्नतिकारक और लाभदायी साबित होने जा रहा है। इस माह आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होते हुए नजर आएंगे। माह के पूर्वार्ध में आपकी बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आप इस माह अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन या वाहन क्रय करने की सोच रहे थे तो आपकी यह मनोकामना माह के प्रारंभ में पूरी हो सकती है।

इस माह कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की खूब तारीफ होगी। समाजसेवा और राजनीति से जुड़े लोगों की मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रभावी लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। माह के दूसरे सप्ताह में आपके करियर अथवा कामकाज में आमूलचूल बदलाव हो सकता है जो आपके लिए सकारात्मक साबित होगा।

माह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। इस माह आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। माह के उत्तरार्ध में खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा माह अनुकूल रहने वाला है। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। सिंगल लोगों के लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की इंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन पीले चंदन का तिलक लगाएं।

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल : नए साल के पहले हफ्ते में बन रहे हैं 3 बड़े राजयोग, इन 5 राशियों को मिलेगा सौभाग्य
राशिफल
Weekly Horoscope

monthly horoscope

राशिफल 2026

28 Dec 2025 12:06 pm

