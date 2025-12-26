Pisces Horoscope 2026 : मीन राशि : जुलाई के बाद चमकेंगे सितारे, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और प्रेम संबंधों में आएगी मधुरता

ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि मीन राशि के लोगों को साल 2026 बेहतरीन उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ाने वाला साल होगा। साल की शुरुआत में शनि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, तो बृहस्पति चौथे भाव में होंगे। साल के बीच में आपके पांचवे भाव में जाकर साल के अंतिम महीने में छठे भाव में चले जाएंगे। दिसंबर तक राहु 12 वे घर में और दिसंबर से 11वें घर में प्रभाव डालेंगे। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति बनेगी। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। कठोर निर्णय लेने आवश्यक होंगे, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे।