Pisces Horoscope 2026 : मीन राशि : जुलाई के बाद चमकेंगे सितारे, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और प्रेम संबंधों में आएगी मधुरता

Varshik Meen Rashifal : ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, साल 2026 मीन राशि वालों के लिए उत्साह और बड़े बदलाव लेकर आएगा। जानें करियर, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़ी विस्तृत भविष्यवाणियां।

Dec 26, 2025

Pisces Horoscope 2026 : मीन राशि 2026: जुलाई के बाद चमकेंगे सितारे, बढ़ेगा बैंक बैलेंस और प्रेम संबंधों में आएगी मधुरता

Pisces Horoscope 2026 : मीन राशि 2026: साल 2026 में मीन राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Pisces Horoscope 2026: साल 2026 मीन राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों का वर्ष होने वाला है। विख्यात ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस वर्ष शनि और बृहस्पति की बदलती चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी। जहाँ साल की शुरुआत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की मांग करेगी, वहीं साल का दूसरा भाग आर्थिक और करियर के दृष्टिकोण से विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। क्या आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं या अपने प्रेम जीवन को लेकर चिंतित हैं? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास से मीन राशि का संपूर्ण वार्षिक लेखा-जोखा।

ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि मीन राशि के लोगों को साल 2026 बेहतरीन उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ाने वाला साल होगा। साल की शुरुआत में शनि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, तो बृहस्पति चौथे भाव में होंगे। साल के बीच में आपके पांचवे भाव में जाकर साल के अंतिम महीने में छठे भाव में चले जाएंगे। दिसंबर तक राहु 12 वे घर में और दिसंबर से 11वें घर में प्रभाव डालेंगे। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति बनेगी। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। कठोर निर्णय लेने आवश्यक होंगे, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे।

आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मविश्वास से भारे रहना होगा। खुद को कमजोर समझने की भूल करने से बचना होगा। अपनी मानसिक और आंतरिक शांति को प्रभावित होने से बचना होगा। विदेश में काम करने वाले लोगों को अच्छे लाभ के मौके इस साल प्राप्त होंगे। घर परिवार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। साल की शुरुआत में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आप प्रेरित होंगे।

साल के अंतिम भाग में कंपटीशन हेल्थ और कैरियर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आपको सावधानी बरतने के साथ-साथ मेहनत करते हुए सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। ऐसा करने की स्थिति में आप करियर में संतुलन बनाकर चल सकेंगे। हालांकि, कार्यों को अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही करें और खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। ऐसे में, आपका करियर और स्वास्थ्य दोनों संतुलित बना रहेगा। इसके विपरीत, अगर आप अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करेंगे, तो इसका बुरा असर आपकी सेहत पर दिखाई दे सकता है।

  • आर्थिक जीवन के लिए साल 2026 अनुकूल कहा जा सकता है, परंतु शुरुआती छह महीनों की तुलना में दूसरा भाग ज्यादा अच्छा रहेगा।
  • मीन राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष का दूसरा हिस्सा सफलता देने का काम करेगा।
  • बात करें प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों की, तो साल का दूसरा भाग यानी कि जुलाई से दिसंबर तक का समय बेहद शुभ रहने की संभावना है।
  • अगर आप घर-परिवार में भी सतर्कता से रिश्तों को निभाएंगे, तो परिवारजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे।
  • स्वास्थ्य के लिहाज़ से, वर्ष 2026 थोड़ा कमज़ोर रहने का अनुमान है इसलिए इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें।

