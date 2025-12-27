Yearly Horoscope 2026: कैसा रहेगा साल 2026, मूलांक अनुसार कौन बनेगा करोड़पति, जानें

मूलांक 1 वालों के लिए 2026 बेहद खास रहने वाला है। सूर्य द्वारा शासित यह मूलांक इस साल पूरी तरह अपनी चमक बिखेरेगा। साल की शुरुआत में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। हालांकि फरवरी और अगस्त के महीने में मानसिक भ्रम या हल्की उदासी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी रहेगा। अप्रैल का महीना धन, निवेश और प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत शुभ माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह मूलांक 1 वालों का शाइन करने का साल है।