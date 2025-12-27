Yearly Horoscope 2026: कैसा रहेगा साल 2026, मूलांक अनुसार कौन बनेगा करोड़पति, जानें

Yearly Horoscope 2026 (pc: gemini generated)
नया साल 2026 सूर्य का वर्ष माना जा रहा है, जो आत्मबल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक यह बताता है कि व्यक्ति परिस्थितियों को कैसे संभालता है और जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटता है। ऐसे में 2026 में अलग-अलग मूलांक वालों पर ग्रहों की ऊर्जा अलग-अलग प्रभाव डालेगी। आइए जानते हैं कि यह साल आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।
मूलांक 1 वालों के लिए 2026 बेहद खास रहने वाला है। सूर्य द्वारा शासित यह मूलांक इस साल पूरी तरह अपनी चमक बिखेरेगा। साल की शुरुआत में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। हालांकि फरवरी और अगस्त के महीने में मानसिक भ्रम या हल्की उदासी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी रहेगा। अप्रैल का महीना धन, निवेश और प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत शुभ माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह मूलांक 1 वालों का शाइन करने का साल है।
मूलांक 2, जो चंद्रमा से जुड़ा होता है, उनके लिए 2026 मानसिक रूप से स्थिरता देने वाला रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी हों, आप उन्हें संतुलित तरीके से संभाल पाएंगे। हालांकि मार्च में चंद्र ग्रहण के दौरान भावनात्मक उतार-चढ़ाव और अनावश्यक विवाद से बचना जरूरी होगा। जून और जुलाई का समय आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है।
मूलांक 3, जिसे गुरु ग्रह नियंत्रित करता है, उनके लिए 2026 उतार-चढ़ाव भरा लेकिन संभावनाओं से भरा साल रहेगा। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जून से अगस्त के बीच का समय बेहद लाभकारी रहेगा। अगस्त के बाद से अक्टूबर के अंत तक का समय आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा और इसे आपका गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है।
मूलांक 4 वालों को इस साल ओवरथिंकिंग और चिंता पर नियंत्रण रखना होगा। राहु के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत में बेचैनी हो सकती है। फरवरी के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक विशेष सतर्कता जरूरी है। अगस्त के बाद का समय अचल संपत्ति और निवेश के लिए अनुकूल रहेगा।
मूलांक 5, जो बुध ग्रह से जुड़ा है, उनके लिए 2026 बिज़नेस और फाइनेंशियल ग्रोथ का साल बन सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप और लिक्विड गेंस के योग मजबूत हैं। फरवरी, मई और सितंबर आपके लिए खास महीने रहेंगे।
मूलांक 6 वालों के लिए यह साल रिश्तों, लग्ज़री और संतुलन की परीक्षा ले सकता है। फरवरी में धोखे या गलतफहमी से बचना होगा, जबकि जुलाई के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा।
मूलांक 7 वालों के लिए 2026 आध्यात्मिक विकास और आत्मचिंतन का साल है। मेडिटेशन और जर्नलिंग से आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी। मार्च के बाद पूरे साल फोकस बनाए रखना जरूरी होगा।
मूलांक 8, जिन्हें शनि नियंत्रित करता है, उनके लिए यह साल शांत रहकर मेहनत करने का है। शॉर्टकट से बचेंगे तो बड़ा धन संचित कर पाएंगे। मई से अक्टूबर के बीच का समय बेहद अनुकूल रहेगा, खासतौर पर टेक्नोलॉजी, रिसर्च और लॉ से जुड़े लोगों के लिए।
मूलांक 9 वालों के लिए 2026 ऊर्जा से भरा रहेगा। फरवरी से अप्रैल के बीच जल्दबाज़ी और ओवरएक्टिवनेस से बचना होगा। सितंबर के बाद का समय ट्रैवल, फाइनेंस और नए अवसर लेकर आ सकता है।
