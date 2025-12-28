Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 29 दिसंबर: सोमवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें अपना भाग्य!

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 December 2025 : 29 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज चंद्रमा का गोचर मीन से मेष राशि में हो रहा है, जो कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आया है, तो वहीं कुछ को अतीत की बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।