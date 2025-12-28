28 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 29 दिसंबर: सोमवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें अपना भाग्य!

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 December 2025 : 29 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल: जानें अपनी राशि का भविष्य। आज किन राशियों को होगा धन लाभ और किन्हें रहना होगा सावधान? मेष से मीन तक का संपूर्ण राशिफल यहां पढ़ें।

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 28, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 December 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 December 2025 : टैरो राशिफल 29 दिसंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 December 2025 : 29 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज चंद्रमा का गोचर मीन से मेष राशि में हो रहा है, जो कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए आर्थिक समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आया है, तो वहीं कुछ को अतीत की बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Aries)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि वालों को आज किसी पुरानी बातों को लेकर परेशानी हो सकती है। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें वरना आप खुद ही परेशान होंगे। हालांकि, आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जिस वजह से मन थोड़ा संतुष्ट रहेगा। परिवार पर खर्च हो सकता है।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Taurus)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज वृष राशि के लोग आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आज आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छी तरह रख पाएंगे। आज आपके लिए छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए दिन खास रहेगा। कागजी काम निपटाने यानी डॉक्यूमेंट आधारित काम करने में सफल रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से बातचीत करियर में नए रास्ते खोल सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वाले आज प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। साथ ही आज आपका धन संचय पर ध्यान केंद्रित रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। झगड़े की बजाय शांति से बातचीत करें। समस्या का हल निकल आएगा।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अपनी मीठी बातों के जरिए धन कमा सकते हैं। आपका अच्छा व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा। साथ ही आज आप कुछ जरूरी चीजों पर खर्च होगा। लेकिन भावुक होकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें। वरना बाद में पछताना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि वाले आज पैसों की प्लानिंग करेंगे। जरूरी खर्चों और लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देंगे। हालांकि, आज छुट्टी के दिन अपनों से दूर होने का अहसास हो सकता है। इतना ही नहीं इस राशि के व्यापारियों की कमाई अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी ज्यादा होंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग आज पूरी तरह से छुट्टी के मूड में रह सकते हैं। आज किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टियों में आपका जलवा रहेगा। अपनी बातों से लोगों को हंसाएंगे। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। कामकाज के लिए भी ऐसी मुलाकातें फायदेमंद रहेंगी।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को आज छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग जरूरी सामान खरीदेंगे। अनुभवी लोगों से बातचीत से नए विचार आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसों के मामले में समय अच्छा है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वाले आज छुट्टी मनाना चाहेंगे। यानी आज आप अपनी छुट्टी का पूरा आनंद लेंगे। कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। बड़ों का सम्मान करें। मेहनत रंग लाएगी। ऐसा कुछ सीखेंगे जो काम को आसान बना देगा। आर्थिक लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज अपने कामों को गंभीरता से पूरा करेंगे। कड़ी मेहनत और भविष्य की योजनाएं मुश्किलों से निजात दिलाएंगी। साथ ही आज आप पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। धन संबंधी बातें को थोड़ा गुप्त रखें।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि वालों को ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। हालांकि, आज किसी बात को लेकर आपका जीवनसाथी से विवाद हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। लेकिन ग्राहकों से उलझने से बचें। छुट्टी के दिन थोड़ा आराम करना पसंद करेंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज कुंभ राशि वाले सेहत पर ध्यान देंगे। आपके लिए आज योग और व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। जो लोग किराए पर संपत्ति देने का काम करते हैं उनकी आमदनी अच्छी हो सकती है। साथ ही आज नौकरीपेशा वर्ग के जातक आज

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों की रुचि आज कलात्मक कार्यों में रहने वाली है। साथ ही आज आपको नए प्रोडक्ट बनाने से खुशी मिलेगी। आज दोस्तों के साथ मिलकर आप काफी अच्छा समय बीताएंगे। लेकिन, आज कुछ जरुरी चीजों पर आपको खर्च करना पड़ सकता है।

