Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025: आज का टैरो कार्ड राशिफल, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025 : गुरुवार 18 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल पढ़ें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का भविष्यफल, प्रेम, करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 17, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025
Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025 : गुरुवार 18 सितंबर 2025 का आज का दिन कई राशियों के लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा। कुछ लोग रिश्तों और परिवार में मतभेद का सामना कर सकते हैं, तो कुछ को कार्यक्षेत्र में रुकावटें दिखेंगी। आर्थिक मामलों में कन्या और सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत हैं, जबकि कर्क और मीन को धन व सेहत से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक और तुला राशि के लोगों को धैर्य से काम लेने की सलाह है, वहीं मकर और कुंभ को परिवार व जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन और सतर्कता की मांग करता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।

आज का टैरो राशिफल: लव, करियर और हेल्थ टिप्स

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए दिन प्रेम संबंधों के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आज कोशिश करें की आप इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं, आत्मविश्वास की कमी बनेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज भाई, बहन, बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंध में गडबडी आएगी। व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए फिलहाल, कामकाज में कुछ झंझट उपस्थित होंगे , झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी। इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए फिलहाल, धन संबंधित मामलों में स्थिति थोड़ी कमजोर रहने वाली है। आज आपका इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा, माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज लाभ प्राप्ति की कई संभावनाएं मिलेंगी। इसलिए आप चाहें तो रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, आज आपका काम पर फोकस कम ही रहेगा।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहेगा। साथ ही आज आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक खर्च करेंगे। आज आप शापिंग आदि के लिए जा सकते हैं जिससे आपको सुख मिलेगा। वहीं, आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पूरा करने में ही बीताएं दूसरों के मामलों में पड़ने से आप अपने लिए ही मुसीबत बढ़ाएंगे। आपको दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन आज उनके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। आज आपको कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, आज दोपहर बाद आपकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढ़ सकता है। आज आपके खर्चे अधिक होने और लाभ में कमी होने के कारण आप मानसिक रूप से अशांत महसूस कर सकते है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मकर राशि के जातकों का अपने जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आज कोशिश करें की आप वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी रखें। साथ ही अपने रुचि धार्मिक कार्यों में अधिक बनाकर रखें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। दरअसल, आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के जातक अपनी सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन का भी योग है। धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal 18 September 2025: आज का टैरो कार्ड राशिफल, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

