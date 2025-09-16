Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2025 : इंदिरा एकादशी के शुभ संयोग में मेष, सिंह और तुला राशि वालों को मिल सकता है पितरों का आशीर्वाद

Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2025 : आज बुधवार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत है। पितृ पक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानि आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। भगवान विष्णु और पितृ कृपा से मेष को संतान सुख मिलेगा। वृषभ के नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा मिलेगी। सिंह वालों की बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। तुला रही वालों को राजनीतिक लाभ मिलेगा। वृश्चिक को परिवार संग खुशियां मिलेगी। मीन राशि वालों को नए काम की शुरुआत, बच्चों संग आनंद, आर्थिक लाभ। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।