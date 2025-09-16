Patrika LogoSwitch to English

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2025 : इंदिरा एकादशी के शुभ संयोग में मेष, सिंह और तुला राशि वालों को मिल सकता है पितरों का आशीर्वाद

Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2025 :17 सितंबर 2025, इंदिरा एकादशी पर जानिए मेष से मीन तक का टैरो राशिफल। प्रेम, करियर, धन व परिवार से जुड़ी खास भविष्यवाणियां पढ़ें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा का राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 16, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal
Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2025 : आज का टैरो राशिफल 17 सितंबर 2025, इंदिरा एकादशी पर मेष से मीन तक का भाग्यफल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj Ka Tarot Rashifal 17 September 2025 : आज बुधवार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत है। पितृ पक्ष में एकादशी श्राद्ध के दिन यानि आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी होती है। भगवान विष्णु और पितृ कृपा से मेष को संतान सुख मिलेगा। वृषभ के नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा मिलेगी। सिंह वालों की बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। तुला रही वालों को राजनीतिक लाभ मिलेगा। वृश्चिक को परिवार संग खुशियां मिलेगी। मीन राशि वालों को नए काम की शुरुआत, बच्चों संग आनंद, आर्थिक लाभ। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन इस राशि के लोगों को संतान सुख प्राप्त होगा। इस राशिवालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी। नए कामों की शुरुआत संभव है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। साथ ही आज सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोग आज किसी नई योजना पर विचार मग्न होंगे। हालांकि, आज आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों आज कोशिश करनी है कि वह अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर रखें और जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करे। हालांकि, आज आपकी कोई बहुत ही बड़ी महत्वकांक्षा पूरी हो सकती है।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है, आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों आज अपने दायित्वों और काम को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहौल में बीतेगा।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यस्थल पर वातावरण काफी सुखद रहेगा। आपको सलाह है कि आज असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। आपको सलाह है कि संबंधों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो। वरना आज आपके बने बनाए काम अधूरे रह सकते है।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है,इसलिए आज अपनी आर्थिक स्थिति का थोड़ा ख्याल रखें और कोशिश करें की आप खुद को अति भावुक होने सा बचाएं। भावुक होकर आपके कई कार्यों में बाधा आ सकती है।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग आज किसी नए काम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।

Published on:

16 Sept 2025 04:45 pm

Published on: 16 Sept 2025 04:45 pm

