धर्म और अध्यात्म

Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर का महासंयोग, सूर्य ग्रहण से पहले 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन 5 राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत

Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर 2025 को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन ग्रहों की चाल का राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अपनी चाल बदलने वाले हैं। आइये जानते हैं कौन सी हैं वो 5 राशियां जिनका भाग्योदय हो सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 16, 2025

Surya Grahan 2025
Surya Grahan 2025

Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर 2025 को होने वाला है एक बड़ा खगोलीय बदलाव - सूर्य ग्रहण। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर हम सभी की राशियों पर पड़ेगा। इस ग्रहण से ठीक पहले, ग्रहों की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अपनी चाल बदलने वाले हैं। इन चार ग्रहों की बदलती चाल और सूर्य ग्रहण का मेल कुछ खास राशियों के लिए बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है।

Surya Grahan 2025 : आइएजानते हैं कौन सी हैं वो 5 राशियां जिनके भाग्योदय के संकेत मील रहे हैं।

मेष राशि

मेष राशि वालों का करियर एक नई उड़ान भरने वाला है। जो प्रोजेक्ट्स सालों से अटके हुए थे, उनमें अचानक गति आएगी। नई योजनाओं को शुरू करने का यह बिल्कुल सही समय है। आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास आपको अच्छे फल दिलाएंगे। स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा और आपकी धन-संपत्ति में भी वृद्धि होने के योग हैं।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आपके सामने कई नए अवसर आएंगे। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपको अपने जीवनसाथी और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो बड़ा फायदा होगा। इस समय में किया गया निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ देगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। अगर कोई गलतफहमी है तो वह भी दूर हो जाएगी। व्यापारिक साझेदारों के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा, जिससे आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को इस दौरान अपने करियर में तरक्की देखने को मिल सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम का श्रेय मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाएंगे।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय मन की शांति लेकर आएगा। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। ध्यान और योग करने से मन शांत रहेगा और आपको अपने भविष्य के लिए नई दिशा मिल सकती है। इस समय आप अपनी योजनाओं पर नए सिरे से विचार कर पाएंगे और उन्हें बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे।

और भी कुछ खास बातें

ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सूर्य ग्रहण से पहले ग्रहों की ये चाल एक "महासंयोग" बना रही है। इस दौरान किए गए शुभ कार्य और सही फैसले आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रहों की चाल के साथ-साथ आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच ही सबसे ज्यादा काम आती है।

नोट: यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। हर व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव उसकी कुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

Published on:

16 Sept 2025 01:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर का महासंयोग, सूर्य ग्रहण से पहले 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन 5 राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत

