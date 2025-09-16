Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर का महासंयोग, सूर्य ग्रहण से पहले 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन 5 राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत

Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर 2025 को होने वाला है एक बड़ा खगोलीय बदलाव - सूर्य ग्रहण। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका असर हम सभी की राशियों पर पड़ेगा। इस ग्रहण से ठीक पहले, ग्रहों की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अपनी चाल बदलने वाले हैं। इन चार ग्रहों की बदलती चाल और सूर्य ग्रहण का मेल कुछ खास राशियों के लिए बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है।