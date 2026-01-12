Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग): मंगलवार का पंचांग: आज बन रहे हैं शुभ-अशुभ योग, जानें लोहड़ी-भोगी पर्व और दिशा शूल का प्रभाव

Aaj Ka Panchang Tuesday, January 13, 2026 : आज का पंचांग मंगलवार, 13 जनवरी, 2026 : आज का पंचांग मंगलवार, 13 जनवरी 2026 आपको दिन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथ्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आज माघ माह की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, विशाखा से अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन, राहुकाल, दिशा शूल, शुभ चौघड़िया, चंद्र राशि परिवर्तन, तथा लोहड़ी व भोगी पर्व जैसे विशेष योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र, नामाक्षर और तुला व वृश्चिक राशि के स्वभाव व भविष्य की जानकारी भी इस पंचांग में शामिल है, जिससे आपका दिन शुभ और योजनाबद्ध बन सके।