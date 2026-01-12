पति की ये 5 गलतियां बर्बाद कर सकती है परिवार! शास्त्रों के अनुसार, पति के कर्तव्य क्या हैं?

शांत रहें: तुरंत जवाब न दें, 10-15 मिनट चुप रहें, गहरी सांस लें। माहौल बदलें: टॉपिक चेंज करें। कुछ देर के लिए अलग हो जाएं, गुस्सा कम होने पर प्यार से बात करने की कोशिश करें। प्यार से बात करें: "चलो आराम से बात करते हैं", "मैं समझने और अपनी गलती मानने को तैयार हूं", " मैं तुम्हारी बात मानूंगा" जैसे वाक्य बोलें। स्पर्श या पास बैठना: माना जाता है कि, हाथ पकड़ना, गले लगाना और पास बैठना गुस्से को कम कर देता है। माफी मांगें: अपनी गलती मानकर, रिश्ते को बचाने के लिए माफी मांगे, चाहे आपकी गलती न हो। झगड़ा सुलझने पर बातचीत करें। फिर, समझाने पर सामने वाले को अपनी गलती रिलाइज हो जाती है।