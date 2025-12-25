Feng Shui Tips : पति-पत्नी के बीच झगड़ा सुलझाते हैं ये आसान टिप्स, लगातार बढ़ता है आपसी प्रेम

यदि आप गृह कलेश (Home Troubles) या पारिवारिक विवाद से परेशान हैं, तो आप फेंगशुई टिप अपना सकते हैं। आप पानी से भरे एक कटोरे और फेंगशुई कछुए का उपाय करें। कटोरा किसी भी धातु का ले सकते हैं। फेंगशुई कछुआ मार्केट से ले आएं। फिर, पानी भरे कटोरे में फेंगशुई के छोटे-से कछुए को रख दीजिए। इसे घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा का संबंध घर की शांति से जोड़कर देखा जाता है। फेंगशुई कछुए से सकारात्मक माहौल और ऊर्जा मिलती है। इससे परिवार में धीरे-धीरे शांति, खुशी और अपनापन आने लगेगा। छोटी-छोटी बातों पर विवाद की स्थिति नहीं बनेगी।