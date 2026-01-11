बिना कठिन तपस्या के कलयुग में कैसे मिलते हैं भगवान? संत कमल किशोर जी ने बताया सबसे सरल मार्ग

संत श्री कमल किशोर जी नागर कहते हैं, चौरासी लाख (84 Lakh) योनियों में भटकने के बाद ईश्वर की कृपा से मानव शरीर, मनुष्य जीवन मिलता है। इसे हम व्यर्थ की इच्छाओं में बर्बाद कर देते हैं। पूरा जीवन जिन चीजों में खुशी ढूंढ़ते हैं, वो केवल दुख देती हैं। अंतीम समय में केवल पछतावा हाथ रह जाता है। उनका भजन भी है, "सब उमर बीत गई धोखे में परिणाम न जाने क्या होगा।" पूरी जिंदगी बीत जाने से बेहतर है, पहले ही उस लोक की, मृत्यु के बाद की तैयारी कर ली जाए। वह काम समय रहते निपटा लिया जाए, जो हमारे जीवन का मुल उद्देश्य है। मुल उद्देश्य है, मोक्ष। मूल उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति। मूल उद्देश्य तो केवल एक ही, परम तत्व से मिलन। बातें हों तो, केवल परमात्मा की। केवल राम की, कृष्ण की, हरि की। क्योंकि हरि सब चिंताओं को हर परम आनंद बरसाते हैं। परम सुख देते हैं। सुकून केवल उसके धाम में, उसके सुमिरण, उसके भजन में ही है।