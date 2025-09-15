Shardiya Navratri 2025 : नवरात्रि में बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग और रवि योग, 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात

Shardiya Navratri 2025 : नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और इस बार ये सिर्फ पूजा-पाठ का मौका नहीं, बल्कि आपकी किस्मत बदलने का सुनहरा अवसर भी लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई बड़ा त्यौहार किसी खास ग्रह-नक्षत्र के संयोग में आता है, तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा गहरा और शुभ हो जाता है। इस बार मां दुर्गा की भक्ति के साथ-साथ एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली योग बन रहा है, जिसका नाम है (Mahalakshmi Rajyog) महालक्ष्मी राजयोग। यह योग कुछ खास राशियों के लिए धन-धान्य और खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तो चलिए, जानते हैं कि कौन-सी हैं वो तीन लकी राशियां और इस बार नवरात्रि क्यों है इतनी खास।
आमतौर पर नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन 2025 में मां दुर्गा 10 दिन तक अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के साथ होगा। पंचांग के अनुसार इस बार त्रितीया तिथि बढ़ रही है, जिसकी वजह से नवरात्रि पूरे 10 दिन की होगी।
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:09 से 8:06 बजे तक रहेगा। अगर आप दोपहर में कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:38 बजे तक सबसे उत्तम रहेगा। इस समय की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है।
नवरात्रि के दौरान कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें से एक है रवि योग। यह एक ऐसा शक्तिशाली योग है, जिसमें किया गया कोई भी काम सफलता देता है और खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। रवि योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र एक विशेष स्थिति में होता है। इस शुभ योग में आप सोने-चांदी, नया घर, जमीन या गाड़ी खरीद सकते हैं। इससे घर में सुख-समृद्धि और बरकत आती है।
नवरात्रि के बीच 24 सितंबर को एक बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन होने वाला है। इस दिन धन के कारक चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही साहस और ऊर्जा के ग्रह मंगल विराजमान होंगे। जब धन और साहस के ग्रह एक साथ आते हैं, तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। यह योग धन, सुख और सफलता के दरवाजे खोल देता है। इस राजयोग का सबसे बड़ा फायदा तीन राशियों को मिलेगा।
यह शुभ योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा।
आर्थिक लाभ: अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, तो वह दूर हो जाएगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है।
करियर: नौकरी में तरक्की और सैलरी बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। व्यापार में भी नए सौदे और मुनाफ़ा होने की पूरी संभावना है।
रिश्ते: परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। लव लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा।
मकर राशि वालों के लिए यह योग काम और तरक्की के भाव में बन रहा है, जिससे उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
सफलता: आपके हर काम को पहचान मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पा सकेंगे।
नौकरी: बॉस और सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। कार्यस्थल पर आपकी इज्जत बढ़ेगी।
निवेश: निवेश करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। भविष्य में इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए यह योग भाग्य और धर्म के भाव में बन रहा है, जिससे उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है।
भाग्य का साथ: लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होंगे। आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी।
यात्रा: विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
आत्मविश्वास: आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, जिससे बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना आसानी से कर पाएंगे।
इस नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना से इस शुभ योग का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। पूजा-अर्चना के साथ-साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा। तो इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी किस्मत को एक नई दिशा दें।
इस वेबसाइट पर साझा की गई सभी ज्योतिष संबंधी खबरें, भविष्यवाणियां और जानकारियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। कृपया ध्यान रखें कि ज्योतिष की व्याख्या की जा सकती है और इसे स्वास्थ्य, वित्त या कानूनी मामलों में पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी ज्योतिष या अपने विवेक का पालन करें।