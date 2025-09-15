Kanya Sankranti 2025 : कन्या संक्रांति के साथ 4 राशियों के अच्छे दिन होने जा रहे शुरू

Kanya Sankranti 2025 : हिंदू पंचांग में संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक है कन्या संक्रांति, जब सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ ज्योतिषीय बदलाव नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है।
वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कन्या संक्रांति (Kanya Sankranti 2025) बुधवार, 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन देशभर में लोग स्नान, दान और सूर्य उपासना करते हैं। इसे विश्वकर्मा पूजा के आसपास मनाया जाता है, इसलिए कई जगहों पर इसका उत्सव और भी खास हो जाता है।
इस दिन सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे नए सौर मास की शुरुआत माना जाता है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान महादान कहलाता है और इससे जन्म-जन्मांतर के पापों का क्षय होता है।
यह समय स्वास्थ्य सुधार, सेवा-भाव और संयम का पालन करने का उत्तम काल माना गया है।
मान्यता है कि इस दिन स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देने से आयु, बल और तेज की प्राप्ति होती है।
इस महा-संयोग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए तो मानो लॉटरी लग जाएगी।
वृषभ राशि: आपके लिए ये गोचर संतान और प्रेम संबंधों में स्पष्टता लाएगा। अगर आप कलात्मक या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी।
वृश्चिक राशि: करियर का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। धन लाभ के प्रबल योग हैं।
धनु राशि: आपके कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने का समय आ गया है।
मिथुन राशि: संपत्ति से जुड़े रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में जबरदस्त मुनाफा होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मेष: करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन सेहत का खास ध्यान रखें।
सिंह: आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
मकर: विदेश जाने का योग बन सकता है और पढ़ाई में सफलता मिलेगी।
कुंभ: साझेदारी से लाभ होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
17 सितंबर को सुबह उठकर पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। तिल, अन्न, और वस्त्र का दान जरूर करें। पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। व्यापार से जुड़े लोग अपने औजारों और मशीनों की साफ-सफाई कर उनकी पूजा करें। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है।
कुल मिलाकर, 17 सितंबर, 2025, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि का एक अद्भुत संगम है। यह दिन न सिर्फ हमारे पितरों को शांति देगा, बल्कि हमारे जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खोलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दिन आपकी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं।
