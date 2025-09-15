Kanya Sankranti 2025 : कन्या संक्रांति के साथ 4 राशियों के अच्छे दिन होने जा रहे शुरू

17 सितंबर को सुबह उठकर पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। तिल, अन्न, और वस्त्र का दान जरूर करें। पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। व्यापार से जुड़े लोग अपने औजारों और मशीनों की साफ-सफाई कर उनकी पूजा करें। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है।