Navratri 2025 : इस बार नौ नहीं, दस दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, जानिए खास संयोग

वर्तमान में पितृपक्ष पखवाड़ा चल रहा है। पितृपक्ष सामान्यत: 16 दिन का होता है, लेकिन इस बार एक तिथि क्षय होने से एक ही दिन में दो तिथियां पड़ रही हैं। अष्टमी व नवमी एक साथ आ रही हैं। इसके विपरीत नवरात्र में एक तिथि की बढ़ोतरी हो रही है। इसी कारण इस बार नवरात्र दस दिनों का होगा और मां दुर्गा की उपासना के लिए एक अतिरिक्त दिन मिलेगा। यह विशेष संयोग तीन वर्ष पूर्व भी बना था। वर्ष 2022 में भी शारदीय नवरात्र दस दिन तक चला था। इस बार नवरात्र के साथ शुक्ल योग का संयोग भी बन रहा है, इस लिहाज से नवरात्र अत्यंत शुभकारी रहेगा।