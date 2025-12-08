8 दिसंबर 2025,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Upay : शत्रु का कोई भी उपाय नहीं कर पाएगा आप पर असर, रोज करें ये उपाय

Durga Chalisa Paath : अगर शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, तो मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन-सा सरल और प्रभावी उपाय अपनाया जा सकता है। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने और शुक्रवार को मां दुर्गा को नारियल, लाल फल, लाल चुनरी और 11 लौंग अर्पित करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है और जीवन में शांति बनी रहती है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 08, 2025

(pc: gemini generated)

(pc: gemini generated)

Durga Chalisa Paath : कई बार जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है जब बिना कारण लोग हमारा विरोध करने लगते हैं। उनकी वजह से मानसिक तनाव, काम में रुकावटें और आर्थिक नुकसान तक हो सकता है। ऐसे समय में हम आस्था की ओर रुख करते हैं। मां दुर्गा की कृपा से कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय बता रहे हैं जिसे करने से शत्रु शांत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

रोज करें दुर्गा चालीसा का पाठ (Durga Chalisa Paath)

सबसे पहला और मुख्य उपाय है, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ।
दुर्गा चालीसा में मां की शक्ति, करुणा और रक्षा का वर्णन है। इसे प्रतिदिन शांत मन से पढ़ने पर मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं।
ध्यान रखें, इसे रोज पढ़ना बिल्कुल न छोड़ें। यही उपाय का सबसे मजबूत हिस्सा है।

शुक्रवार को करें विशेष उपाय (Shukrawar Ke Upay)

यदि शत्रु लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन यह विशेष प्रयोग करें:

-मां दुर्गा के मंदिर जाएं

-एक नारियल, लाल फल, 11 लौंग और लाल चुनरी अर्पित करें

-घी का दीपक जलाकर आरती करें

-मां दुर्गा से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि शत्रु शांत हों और नुकसान रुक जाए

यह उपाय शुक्रवार को ही करना चाहिए। जैसे ही परेशानी समाप्त हो जाए, आप चाहें तो यह प्रयोग बंद कर सकते हैं।

मां दुर्गा की कृपा से मिलती है शांति

आस्था के साथ किया गया उपाय हमेशा फल देता है। मां दुर्गा की शक्ति हर संकट को मिटाने की क्षमता रखती है। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ और शुक्रवार का यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।



Astrology and Spirituality / Upay : शत्रु का कोई भी उपाय नहीं कर पाएगा आप पर असर, रोज करें ये उपाय

