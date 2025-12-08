Upay : शत्रु का कोई भी उपाय नहीं कर पाएगा आप पर असर, रोज करें ये उपाय

Durga Chalisa Paath : कई बार जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है जब बिना कारण लोग हमारा विरोध करने लगते हैं। उनकी वजह से मानसिक तनाव, काम में रुकावटें और आर्थिक नुकसान तक हो सकता है। ऐसे समय में हम आस्था की ओर रुख करते हैं। मां दुर्गा की कृपा से कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय बता रहे हैं जिसे करने से शत्रु शांत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।