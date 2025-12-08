Vrat-Puja Vidhi : आसान-सी व्रत-पूजा से दूर होंगे ग्रह और कुंडली दोष, ज्योतिष उपायों को अपनाकर चमकाएं किस्मत

Vrat-Puja Vidhi : ज्योतिष के ये अचूक उपाय कुंडली के हर दोष को कर देंगे शांत (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vrat-Puja Vidhi : ज्योतिष शास्त्र में व्रत और पूजा को ग्रह शांति और कुंडली दोष से मुक्ति पाने का सबसे आसान और प्रभावी उपाय बताया है। अगर कुंडली में कमजोर ग्रहों की पीड़ा दूर करने के लिए कुछ सरल विधियां अपना ली जाए, तो जीवन की रुकावटों से छुटकारा मिल सकता है। ज्योतिष के अनुसार, ग्रह दोष दूर होने पर आपकी जिंदगी में सफलता और समृद्धि आना शुरु हो जाती है। खुशी और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। (Kundali Dosh Nivaran in Hindi)
आइए विषय को ज्योतिषाचार्य और कथावाचक पंडित निलेश शांडिल्य (उज्जैन) से विस्तार से समझते हैं…
रविवार को सूर्य देव का व्रत रखिए। इससे आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, स्वास्थ्य लाभ भी होता है। साथ ही इस व्रत से सरकारी कामों में जल्दी कामयबी मिलती है।
विधिः
मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस व्रत से विवाह और करियर की समस्त बाधाएं और रुकावटें दूर होती है। साथ ही रक्त-विकारों से मुक्ति मिलता है।
विधिः
हर महीने दो एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष और धन प्राप्ति हो सकती है। साथ ही पितृ दोष शांत हो सकता है।
विधिः
शनि शाम के स्वामी हैं। विधि-विधान से इस व्रत को करने से गरीबी और रोग दूर हो सकते हैं। साथ ही कानूनी मामलों में न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
विधिः
अस्वीकरण (Disclaimer): उपरोक्त उपाय ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर दिए गए हैं। हम इनके पर्णतः सही और सटीक होने की पुष्टि नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ज्योतिषाचार्य की सलाह ले सकते हैं।]
