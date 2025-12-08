Vrat-Puja Vidhi : आसान-सी व्रत-पूजा से दूर होंगे ग्रह और कुंडली दोष, ज्योतिष उपायों को अपनाकर चमकाएं किस्मत

Vrat-Puja Vidhi : ज्योतिष शास्त्र में व्रत और पूजा को ग्रह शांति और कुंडली दोष से मुक्ति पाने का सबसे आसान और प्रभावी उपाय बताया है। अगर कुंडली में कमजोर ग्रहों की पीड़ा दूर करने के लिए कुछ सरल विधियां अपना ली जाए, तो जीवन की रुकावटों से छुटकारा मिल सकता है। ज्योतिष के अनुसार, ग्रह दोष दूर होने पर आपकी जिंदगी में सफलता और समृद्धि आना शुरु हो जाती है। खुशी और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। (Kundali Dosh Nivaran in Hindi)