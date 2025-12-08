टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025 : सिंह राशि वाले रहें सावधान, जबकि मेष की किस्मत में है बड़ा धन लाभ, क्या कहती है आपकी राशि?

Tarot Card Reading 9 December 2025 : टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025: मेष को मिलेगा मान-सम्मान, सिंह रहें सावधान (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 9 December 2025 : 9 दिसंबर 2025, मंगलवार के दिन पौष मास की पंचमी तिथि है, जो हनुमान जी को समर्पित है। टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। जहां मेष राशि के जातकों को धन और मान-सम्मान मिलने की संभावना है, वहीं सिंह राशि वालों को आज अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ राशियां कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करेंगी, तो कुछ को मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिलेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज आपके करियर, वित्त और स्वास्थ्य के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातक आज कुछ ऐसा काम कर जाएंगे। जिससे वह पहले करने में असहज रहते थे। आज आपको धन के साथ-साथ मान सम्मान मिलने की संभावनाएं भी हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक अपने आदर्श और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना पसंद करेंगे। काम में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमाई के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं रहेंगी। अपने कामकाज के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। आज आप अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उपहार के रूप में भी धन प्राप्ति की संभावना बनती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों पर कामकाज का तनाव हावी रहेगा। कई काम एक साथ पूरा करने का दबाव रहेगा आत्मविश्वास और सही प्रबंधन सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आपको सलाह है कि सेहत को लेकर सतर्क रहें। अनावश्यक खर्च होने का योग बनता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दरअसल, आज आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। आज दूसरों से वाद विवाद में उलझने के बजाय शांति से अपना कार्य करते रहें तभी सफलता आपको मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के स्वभाव में चंचलता रहेगी। काम में विघ्न बाधाएं लगी रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय सामान्य है , बहुत मेहनत के बाद ही कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज अपने कार्यक्षेत्र में संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से करने में असमर्थ रहेंगे। जिससे आपकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी। आत्मविश्वास की कमी रहेगी। जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की वजह से सेहत से जुड़ी समस्याएं तंग कर सकती हैं। बहुत प्रयासों के बाद कुछ लाभ मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी देर के आवेश में आकर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में कामयाब रहेंगे। वित्तीय मामलों में धन प्राप्ति के आपके प्रयास सफल रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के आज नए संबंध बनेंगे। कार्यक्षेत्र में हमेशा की तरह आज भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कठोर मेहनत करेंगे और कुछ ऐसे काम कर जाएंगे, जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं। बहुत मेहनत के बाद भी कम मात्रा में धन प्राप्ति के आसार बनते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को फिजूल बातचीत से बचना चाहिए। इससे मानहानि की संभावना भी बन जाती है। विदेश से संबंध लाभदायक सिद्ध होंगे। अपने काम को शांति से अंजाम देते रहे और दूसरों से बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को अपने सभी काम सुचारु रुप से पूरे करने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है। दिन के अंतिम प्रहर में सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने का सुकून भी रहेगा। उच्च अधिकारियों की तरफ से मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज नए संपर्क बनाने के अवसर पैदा होंगे। सहयोगियों के साथ हुई पुरानी गलतफहमी को दूर करके संबंध सुधारने का भी दिन है। पूरी लगन व मेहनत से काम करेंगे। सफलता से मान सम्मान व समृद्धि में वृद्धि होगी।
