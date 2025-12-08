8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025 : सिंह राशि वाले रहें सावधान, जबकि मेष की किस्मत में है बड़ा धन लाभ, क्या कहती है आपकी राशि?

Tarot Card Reading 9 December 2025 : टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025: जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और अन्य सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं किसे मिलेगा धन और किसे रहना होगा सावधान। अपनी राशि के लिए विस्तृत भविष्यफल देखें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 08, 2025

Tarot Card Reading 9 December 2025

Tarot Card Reading 9 December 2025 : टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025: मेष को मिलेगा मान-सम्मान, सिंह रहें सावधान (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 9 December 2025 : 9 दिसंबर 2025, मंगलवार के दिन पौष मास की पंचमी तिथि है, जो हनुमान जी को समर्पित है। टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। जहां मेष राशि के जातकों को धन और मान-सम्मान मिलने की संभावना है, वहीं सिंह राशि वालों को आज अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ राशियां कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करेंगी, तो कुछ को मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिलेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज आपके करियर, वित्त और स्वास्थ्य के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातक आज कुछ ऐसा काम कर जाएंगे। जिससे वह पहले करने में असहज रहते थे। आज आपको धन के साथ-साथ मान सम्मान मिलने की संभावनाएं भी हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक अपने आदर्श और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना पसंद करेंगे। काम में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमाई के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं रहेंगी। अपने कामकाज के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। आज आप अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उपहार के रूप में भी धन प्राप्ति की संभावना बनती है।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों पर कामकाज का तनाव हावी रहेगा। कई काम एक साथ पूरा करने का दबाव रहेगा आत्मविश्वास और सही प्रबंधन सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आपको सलाह है कि सेहत को लेकर सतर्क रहें। अनावश्यक खर्च होने का योग बनता है।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दरअसल, आज आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। आज दूसरों से वाद विवाद में उलझने के बजाय शांति से अपना कार्य करते रहें तभी सफलता आपको मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के स्वभाव में चंचलता रहेगी। काम में विघ्न बाधाएं लगी रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय सामान्य है , बहुत मेहनत के बाद ही कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना हैं।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज अपने कार्यक्षेत्र में संसाधनों का प्रयोग सही ढंग से करने में असमर्थ रहेंगे। जिससे आपकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी। आत्मविश्वास की कमी रहेगी। जरूरत से ज्यादा तनाव लेने की वजह से सेहत से जुड़ी समस्याएं तंग कर सकती हैं। बहुत प्रयासों के बाद कुछ लाभ मिलेगा।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी देर के आवेश में आकर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में कामयाब रहेंगे। वित्तीय मामलों में धन प्राप्ति के आपके प्रयास सफल रहेंगे।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के आज नए संबंध बनेंगे। कार्यक्षेत्र में हमेशा की तरह आज भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कठोर मेहनत करेंगे और कुछ ऐसे काम कर जाएंगे, जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं। बहुत मेहनत के बाद भी कम मात्रा में धन प्राप्ति के आसार बनते हैं।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को फिजूल बातचीत से बचना चाहिए। इससे मानहानि की संभावना भी बन जाती है। विदेश से संबंध लाभदायक सिद्ध होंगे। अपने काम को शांति से अंजाम देते रहे और दूसरों से बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने से बचें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को अपने सभी काम सुचारु रुप से पूरे करने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है। दिन के अंतिम प्रहर में सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने का सुकून भी रहेगा। उच्च अधिकारियों की तरफ से मान सम्मान भी प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज नए संपर्क बनाने के अवसर पैदा होंगे। सहयोगियों के साथ हुई पुरानी गलतफहमी को दूर करके संबंध सुधारने का भी दिन है। पूरी लगन व मेहनत से काम करेंगे। सफलता से मान सम्मान व समृद्धि में वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें

Blue Sapphire Rings : ब्लू सफायर रिंग, जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकती है
धर्म/ज्योतिष
Blue Sapphire Ring Benefits

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

08 Dec 2025 04:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025 : सिंह राशि वाले रहें सावधान, जबकि मेष की किस्मत में है बड़ा धन लाभ, क्या कहती है आपकी राशि?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Lucky Gemstones 2026: अपनी मून राशि के हिसाब से चुनें सबसे पावरफुल रत्न

Lucky Crystals 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

9 दिसंबर राशिफल 2025: इन 5 राशियों को मिलेगा रुका हुआ धन और करियर में तरक्की

Aaj Ka Rashifal 9 December 2025
राशिफल

Meen Rashifal 2026 : मीन राशिवालों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आएगा नया साल, सेहत और रिश्तों पर दें खास ध्यान

Shani Dev Margi And Budh Vakri
राशिफल

आपका 8 दिसंबर कैसा रहेगा? प्रेम, पैसा, करियर: एक क्लिक में जानें अपनी कुंडली

Aaj Ka Rashifal 8 December 2025
राशिफल

मेष से मीन तक: टैरो कार्ड्स ने 8 दिसंबर के लिए कर दी है बड़ी भविष्यवाणी

Tarot Card Reading 8 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.