टैरो राशिफल 9 दिसंबर 2025 : सिंह राशि वाले रहें सावधान, जबकि मेष की किस्मत में है बड़ा धन लाभ, क्या कहती है आपकी राशि?

Tarot Card Reading 9 December 2025 : 9 दिसंबर 2025, मंगलवार के दिन पौष मास की पंचमी तिथि है, जो हनुमान जी को समर्पित है। टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है। जहां मेष राशि के जातकों को धन और मान-सम्मान मिलने की संभावना है, वहीं सिंह राशि वालों को आज अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ राशियां कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करेंगी, तो कुछ को मेहनत के बाद बड़ी सफलता मिलेगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज आपके करियर, वित्त और स्वास्थ्य के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।