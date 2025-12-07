8 दिसंबर 2025 का राशिफल : इन 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, वृश्चिक को अचानक लाभ, कन्या को नए रिश्ते, जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 December 2025 :8 दिसंबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal): आज, 8 दिसंबर 2025 को, आपका दिन क्या लेकर आया है? मेष राशि वालों को बहस से बचने और सीनियर्स से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है, जबकि वृषभ राशि वाले परिवार के लिए त्याग और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों के लिए नए रिश्ते और बिज़नेस कनेक्शन बनने के योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि वालों को अचानक लिए गए फैसलों से लाभ और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। तुला राशि वालों को काम में कुशलता पर ध्यान देना होगा और मकर राशि वालों को सकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा। पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि के अनुसार जानें आज प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और वित्त के मामले में आपके सितारे क्या कहते हैं।