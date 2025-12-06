Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : इस सप्ताह तुला से मीन तक: किसे मिलेगी सफलता और किसे बरतनी होगी सावधानी?

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे करियर, वित्त, रिश्ते और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव और चुनौतियों को लेकर आ रहा है। जहाँ एक ओर मकर राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में सफलता के योग हैं, वहीं दूसरी ओर तुला राशि वालों को बेवजह की दखलंदाजी से बचकर लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सलाह दी गई है। वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को धन के लेन-देन और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। वहीं धनु राशि वालों के लिए अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है। अपनी दिनचर्या और कार्यों को सूझबूझ के साथ व्यवस्थित करके आप इस सप्ताह आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पंडित अनीष व्यास अपनी राशि के अनुसार जानें पूरे सप्ताह (Weekly Horoscope) का विस्तृत हाल और अचूक उपाय।