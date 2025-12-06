6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : इस सप्ताह तुला से मीन तक: किसे मिलेगी सफलता और किसे बरतनी होगी सावधानी?

Saptahik Rashifal 7 To 13 December 2025 : इस सप्ताह तुला से मीन तक सभी राशियों का करियर, प्रेम, वित्त, स्वास्थ्य और उपायों सहित सटीक साप्ताहिक राशिफल पढ़ें। जानिए आपको क्या मिलेगा लाभ और चुनौतियां।

5 min read
Google source verification

Dec 06, 2025

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : मकर के चमकेंगे सितारे, वृश्चिक-मीन रहें सतर्क—साप्ताहिक राशिफल 2025

Weekly Horoscope 7 To 13 December 2025 : यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे करियर, वित्त, रिश्ते और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव और चुनौतियों को लेकर आ रहा है। जहाँ एक ओर मकर राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में सफलता के योग हैं, वहीं दूसरी ओर तुला राशि वालों को बेवजह की दखलंदाजी से बचकर लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सलाह दी गई है। वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को धन के लेन-देन और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। वहीं धनु राशि वालों के लिए अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है। अपनी दिनचर्या और कार्यों को सूझबूझ के साथ व्यवस्थित करके आप इस सप्ताह आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। पंडित अनीष व्यास अपनी राशि के अनुसार जानें पूरे सप्ताह (Weekly Horoscope) का विस्तृत हाल और अचूक उपाय।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको दूसरों के कामकाज में बेवजह दखलंदाजी करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने में अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलने के कारण नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयेाग और समर्थन नहीं मिल पाएगा।

वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलप्रद है। इस सप्ताह कारोबारियों को बाजार में फंसे हुए पैसे को निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह की परेशानियों से बचने के लिए अपने कागजी काम समय पर निबटाएं और भूलकर भी जोखिम भरा निवेश न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आकस्मिक खर्चों के कारण आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है।

रिश्ते-नातों को बेहतर और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको कुछेक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों का मन इस सप्ताह किसी अनिष्ट की शंका को लेकर चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहते हुए आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए साजिश रचते हुए नजर आएंगे। ऐसे में घर और बाहर दोनों जगह आपको अपने कार्यों को बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपनी योजनाओं के पूर्ण होने से पहले उसका लोगों के सामने बखान न करें। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको समझना होगा कि कारोबार में जोखिम उठाने के लिए यह उचित समय नहीं है। इस पूरे सप्ताह धन का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और किसी भी व्यक्ति को सोच-समझकर ही धन उधार दें।

इस सप्ताह सरकारी कामकाज को करते समय खूब सावधानी बरतें और नियम-प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। स्वजनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और तर्क-वितर्क करने से बचें। प्रेम संबंध में बेवजह का प्रदर्शन न करें और मर्यादा का ख्याल रखें अन्यथा बेवजह की बदनामी झेलनी पड़ सकती है।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सिर पर अचानक से कई बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य के मुकाबले समय की कमी होना आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगा। धनु राशि के जातकों को अपने भीतर किसी भी प्रकार अहंकार को लाने से बचना चाहिए। मसलन यदि किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है और बातचीत के जरिए उसका समाधान निकलता हो तो ऐसे अवसर को भूलकर भी न गवाएं।

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों के साथ अपने कनिष्ठ लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाए रहने की जरूरत बनी रहेगी। रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह कुछेक चीजों को लेकर आत्मीय रिश्तों में खटास आने की आशंका है। ऐसे में लोगों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता से पेश आएं और क्रोध करने से बचें। भूलकर भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें, जिसके लिए आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए करियर-कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में इस संबंध में की गई यात्रा अथवा प्रयास अत्यंत ही शुभ एवं लाभदायी साबित होगा। मकर राशि के जातकों की इस सप्ताह सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेगी और वे उसका लाभ उठाने में भी कामयाब होंगे। यदि आपका किसी योजना अथवा बाजार में धन फंसा हुआ है तो वो इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है।

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध तक शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आपको कारोबार को आगे बढ़ाने अथवा किसी नये कारोबार से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलने की संभावना बनेगी।

वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले अच्छा साबित होना चाहिए। अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। स्वजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: 'ॐ नम: शिवाय' मंत्र का जप करें।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को बहुत सूझबूझ के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपकी बात और व्यवहार के कारण जहां आपके काम बन सकते हैं तो वहीं बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में यदि आप जोश में आकर होश खोने से बचते हैं तो आपको प्रयासों के अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा वर्ग के भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति पनपेगी तथा वे कार्यक्षेत्र में अपना बेहतर आउटपुट देने बहुत हद तक कामयाब होंगे। सहकर्मियों की तुलना में आपकी परफार्मेंस बेहतर होने पर बॉस की तरफ से शाबाशी मिल सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी कार्य विशेष को लेकर उपलब्धि अथवा पुरस्कार प्राप्ति भी संभव है।

वित्तीय दृष्टि से इस सप्ताह विशेष उतार-चढ़ाव के योग नहीं बन रहे हैं। कारोबार सामान्य गति से चलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपसी सहमति से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह संबंध और सेहत को लेकर लापरवाही बरतने से बचना चाहिए अन्यथा बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा अपनी दिनचर्या तथा खानपान सही रखें।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को बेहद सावधानी के साथ समय पर बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में अचानक से आने वाली दिक्कतों और अनावश्यक खर्चों के चलते आपके भीतर झुंझलाहट बनी रह सकती है। सेहत और संबंध की दृष्टि से भी सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको लोगों के साथ वाद-विवाद करने से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी शारीरिक दिक्कत को इग्नोर करने की बजाय समय पर उचित इलाज करवाना चाहिए अन्यथा शारीरिक-मानसिक पीड़ा के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।

इस सप्ताह आपको वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। कारोबार में मंदी के साथ बाजार में फंसा हुआ पैसे का न निकल पाना आपकी चिंता का कारण बनेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो साझेदार के साथ हिसाब-किताब सही रखें और दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए स्वजनों की भावनाओं की कद्र करें तथा अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

Saptahik Tarot Rashifal : टैरो साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का भविष्यफल
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal

