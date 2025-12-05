Saptahik Tarot Rashifal : टैरो साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का भविष्यफल

Saptahik Tarot Rashifal 7 to 13 December 2025 : दिसंबर का दूसरा सप्ताह (7 से 13 दिसंबर 2025) कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। भले ही कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि न बदल रहा हो, लेकिन शुक्र (वृश्चिक में, 9 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में) और बुध (10 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र में) की चाल में परिवर्तन होने वाला है। इस दौरान गुरु (मिथुन में वक्री), शनि (मीन में), राहु (कुंभ में), केतु (सिंह में), मंगल (धनु में), बुध और सूर्य (वृश्चिक में) अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह शनि का मार्गी होना केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। साथ ही, बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण, नवपंचम और षडाष्टक जैसे महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं। टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानिए कि तुला से लेकर मीन तक, सभी 6 राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, और किसे मिलेगा किस्मत का पूरा साथ और धन-सम्पत्ति में बढ़ोतरी।