धर्म/ज्योतिष

Numerology Shiva Temple Guide : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानिए 2026 में कौन-सा शिव मंदिर है आपका रक्षक?

अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है, तो सूर्य से शासित रामेश्वरम मंदिर में आपको मिलेगा शिव और राम का 'डबल' आशीर्वाद। जानें क्यों है यह खास।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Dec 05, 2025

Numerology Shiva Temple Guide : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानिए 2026 में कौन-सा शिव मंदिर है आपका रक्षक?

Numerology Shiva Temple Guide : जन्मतिथि के अनुसार शिव मंदिर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Numerology Shiva Temple Guide : भगवान शिव को लोग विनाश के देवता कहते हैं, लेकिन सच कहें तो वो सबसे बड़े दाता भी हैं। बिना फर्क किए, वो सबको सब कुछ दे देते हैं। शायद इसी वजह से लोग उन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं। ज्योतिष शरद शर्मा ने बताया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी मानती है कि हर जन्म तारीख में एक अलग किस्म की एनर्जी, वाइब और फ्रीक्वेंसी होती है, जो भगवान शिव के खास रूप से मेल खाती है। सोचिए, अगर आप उस मंदिर में जाएं जो आपकी जन्म संख्या से जुड़ा है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग सा बदलाव आ सकता है। 2026 की शुरुआत में अगर आप भगवान शिव से जुड़ने की सोच रहे हैं तो महीने के पहले दिन उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने मूलांक के अनुसार किस मंदिर में जाएं।

इसलिए, यहां हम बता रहे हैं किस जन्म तारीख वालों के लिए कौन सा शिव मंदिर सबसे खास है | Numerology Shiva Temple Guide :

जन्म संख्या: 1, 10, 19, 28

रूलिंग प्लैनेट: सूर्य
शिव मंदिर: रामेश्वरम मंदिर
अगर आपकी जन्म तारीख इनमें से है, तो रामेश्वरम मंदिर जरूर जाएं। यहां आपको भगवान शिव के साथ-साथ श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। डबल बोनस, समझ लीजिए।

जन्म संख्या: 2, 11, 20, 29

रूलिंग प्लैनेट: चंद्रमा
शिव मंदिर: अमरनाथ मंदिर
इन तारीखों में जन्मे लोगों के लिए अमरनाथ मंदिर खास है। यहां जाने से आप भगवान शिव की एनर्जी महसूस कर सकते हैं। कहते हैं, ये मंदिर आपके दुख दूर करता है और आपके जीवन में संतुलन लाता है।

जन्म संख्या: 3, 12, 21, 30

रूलिंग प्लैनेट: जुपिटर
शिव मंदिर: नटराज मंदिर
आपका नंबर और ग्रह दोनों नटराज मंदिर से मैच करते हैं। यहां जाकर शिव की खास ऊर्जा महसूस करें खुशियां अपने आप आ जाएंगी।

जन्म संख्या: 4, 13, 22, 31

रूलिंग प्लैनेट: राहु
शिव मंदिर: नीलकंठ महादेव मंदिर
अगर आप इन तारीखों में जन्मे हैं, तो नीलकंठ महादेव मंदिर जरूर जाएं। कहते हैं, यहां जाने से जिंदगी की उलझनें कम होती हैं और मन को शांति मिलती है।

जन्म संख्या: 5, 14, 23

रूलिंग प्लैनेट: मरकरी
शिव मंदिर: लिंगराज मंदिर
इन तारीखों में जन्म लेने वालों के लिए लिंगराज मंदिर परफेक्ट है। यहां भगवान शिव से आशीर्वाद लें — दिमाग और शरीर, दोनों में नया संतुलन आ जाता है।

जन्म संख्या: 6, 15, 24

रूलिंग प्लैनेट: वीनस
शिव मंदिर: ओंकारेश्वर मंदिर
अगर रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही हैं या जिंदगी में साफ-साफ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ओंकारेश्वर मंदिर जाइए। वहां बैठकर भगवान शिव की ऊर्जा को महसूस करें, आपको फर्क दिखेगा।

जन्म संख्या: 7, 16, 25

रूलिंग प्लैनेट: केतु
शिव मंदिर: पशुपतिनाथ मंदिर
इन जन्म तारीखों के लिए पशुपतिनाथ मंदिर सबसे सही है। यहां का माहौल शांत है, और भगवान शिव की एनर्जी आपको भीतर तक छू जाती है।

जन्म संख्या: 8, 17, 26

रूलिंग प्लैनेट: शनि
शिव मंदिर: नीलेश्वर महादेव मंदिर
अगर आप मुश्किल वक्त में हैं, तो नीलेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाएं। कहते हैं, ये मंदिर दुख दूर करता है और आपको अपनी असली ताकत महसूस कराता है।

जन्म संख्या: 9, 18, 27

रूलिंग प्लैनेट: मंगल
शिव मंदिर: महाकालेश्वर मंदिर
महाकालेश्वर मंदिर उन लोगों के लिए है जिनका जन्म इन तारीखों में हुआ है। यहां भगवान शिव की ताकत और दिव्यता का अनुभव अलग ही लेवल का है। अगर मौका मिले, तो एक बार जरूर जाएं — शायद आपकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव बन जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology Shiva Temple Guide : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानिए 2026 में कौन-सा शिव मंदिर है आपका रक्षक?

बड़ी खबरें

View All

