Numerology Shiva Temple Guide : अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानिए 2026 में कौन-सा शिव मंदिर है आपका रक्षक?

Numerology Shiva Temple Guide : भगवान शिव को लोग विनाश के देवता कहते हैं, लेकिन सच कहें तो वो सबसे बड़े दाता भी हैं। बिना फर्क किए, वो सबको सब कुछ दे देते हैं। शायद इसी वजह से लोग उन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं। ज्योतिष शरद शर्मा ने बताया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी मानती है कि हर जन्म तारीख में एक अलग किस्म की एनर्जी, वाइब और फ्रीक्वेंसी होती है, जो भगवान शिव के खास रूप से मेल खाती है। सोचिए, अगर आप उस मंदिर में जाएं जो आपकी जन्म संख्या से जुड़ा है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग सा बदलाव आ सकता है। 2026 की शुरुआत में अगर आप भगवान शिव से जुड़ने की सोच रहे हैं तो महीने के पहले दिन उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने मूलांक के अनुसार किस मंदिर में जाएं।